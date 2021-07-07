В России продолжается спецоперация по ликвидации последствий катастрофы самолета Ан-26, который вчера рухнул на Камчатке. Спасатели наконец-то добрались до места трагедии и начали извлекать из воды тела людей, находившихся на борту.

"Идет спасательная операция, первые тела уже извлекаются из воды, информация поступает в режиме реального времени", - рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов агентству "Интерфакс".

К настоящему моменту спасателям удалось поднять тела шестерых человек, погибших при крушении Ан-26. Одного из них уже опознали, рассказал источник агентства.

Напомним, что во вторник, 6 июля, пассажирский самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, примерно за десять минут до посадки перестал выходить на связь. Позже части фюзеляжа самолета нашли на склоне сопки и в море в 4 км от берега. По предварительным данным, все 28 человек на борту самолета погибли. В момент посадки возле аэропорта была плохая видимость из-за непогоды.

7, 8, 9 июля в Камчатском крае объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе.

Родственники жертв крушения самолета получат в сумме более 3,5 млн рублей. Такая сумма прозвучала на заседании правительства Камчатского края.

Соболезнования семьям погибших принесли губернаторы дальневосточных регионов: Хабаровского края, Сахалинской области и республики Якутия.

Ранее "Страна" в материале "В России разбился Ан-26, погибли 28 человек" рассказала подробности о крушении самолета на Камчатке.