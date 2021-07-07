В России трагически погиб в воде известный ученый, заведующий лабораторией геномной географии, доктор биологических наук, профессор РАН Олег Балановский. Ему было 44 года.

Об этом сообщает сайт Института общей генетики имени Н. Вавилова Российской академии наук.

"Администрация и коллектив ИОГен РАН выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Олега Павловича", - говорится в обращении.

Коллега ученая Светлана Боринская в посте в Фейсбуке рассказала, что 5 июля Балановский во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило. Она добавила, что генетик был талантливым и ярким ученым.

Как стало известно СМИ, мужчина с семьей отдыхал на даче в Костромской области. Его дети купались на реке Унжа, заплыли слишком далеко и не смогли самостоятельно выбраться на сушу. Балановский бросился в воду, чтобы спасти их. Дети выжили, но ученый не смог доплыть до берега.

Олег Балановский родился 3 июля 1977 года. Он был потомственным ученым, сыном генетика Елены Балановской. Исследователь изучал русский генофонд и генофонд народов Северного Кавказа, Восточной Европы и Центральной Азии. Балановский написал несколько монографий на эту тему: "Русский генофонд", "Генофонд Европы", а также более 80 статей для крупных научно-популярных журналов. В последние годы он формировал новое направление популяционной генетики человека, основанное на полном секвенировании Y-хромосомы.

Его видеолекции на Ютубе были весьма популярны и набирали десятки тысяч просмотров.

Неделю назад "Страна" писала о похожей истории на Прикарпатье: под Ивано-Франковском мужчина ценой своей жизни спас троих дочерей, которые начали тонуть во время купания в Днестре.

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