В Тернополе восьмилетнюю девочку ударил током автомат с игрушками. Несчастный случай произошел 5 июля около 18:30 на остановке общественного транспорта в центре города.

Об этом сообщает в Фейсбуке отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Ребенок подошел к автомату, чтобы попробовать достать игрушку. Но когда девочка коснулась кнопки управления краном, ее ударило током и отбросило на асфальт. Ребенка с термическими ожогами доставили в больницу.

На месте происшествия работали полицейские. При предварительном осмотре они обнаружили, что в автомате было разбито стекло. Работники полиции установили владельца автомата, устройство изъяли и направили на экспертизу.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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