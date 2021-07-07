Вечером 6 июля перестали работать сайты нескольких государственных органов Украины. Однако довольно быстро сбой в работе завершился, специалисты установили его причину.

Об этом сообщает РБК-Украина.

К 21:30 перестали функционировать сайты:

Офиса президента;

Службы безопасности Украины;

Национального антикоррупционного бюро;

Службы внешней разведки;

Госслужбы спецсвязи и защиты;

Государственного бюро расследований.

В СБУ предположили, что сбой в работе их сайта и ресурсов других структур связан с проблемами у интернет-провайдера.

"Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера", - сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Позже это предположение подтвердили в Госспецсвязи.

"Наблюдался технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих работу органов государственной власти Украины. Поэтому временно недоступной была часть веб-ресурсов, в том числе сайт президента Украины. Технические специалисты Госспецсвязи и сервис-провайдеров оперативно решили проблему", - заявили в службе.

Сейчас проблем в работе провайдеров нет, а сайты государственных органов снова загружаются.

В конце июня "Страна" рассказывала, что в метро Киева перестал работать расчет банковской картой.

А в мае мы сообщали, что технический сбой аннулировал заявки киевлян в очереди на поступление в столичные детские сады.