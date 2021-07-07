В Украине произошел масштабный сбой в работе сайтов госструктур. Названы причины неполадок
Вечером 6 июля перестали работать сайты нескольких государственных органов Украины. Однако довольно быстро сбой в работе завершился, специалисты установили его причину.
Об этом сообщает РБК-Украина.
К 21:30 перестали функционировать сайты:
- Офиса президента;
- Службы безопасности Украины;
- Национального антикоррупционного бюро;
- Службы внешней разведки;
- Госслужбы спецсвязи и защиты;
- Государственного бюро расследований.
В СБУ предположили, что сбой в работе их сайта и ресурсов других структур связан с проблемами у интернет-провайдера.
"Сайт СБУ временно недоступен для пользователей. По имеющейся информации, это связано с техническими проблемами интернет-провайдера", - сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
Позже это предположение подтвердили в Госспецсвязи.
"Наблюдался технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих работу органов государственной власти Украины. Поэтому временно недоступной была часть веб-ресурсов, в том числе сайт президента Украины. Технические специалисты Госспецсвязи и сервис-провайдеров оперативно решили проблему", - заявили в службе.
Сейчас проблем в работе провайдеров нет, а сайты государственных органов снова загружаются.
В конце июня "Страна" рассказывала, что в метро Киева перестал работать расчет банковской картой.
А в мае мы сообщали, что технический сбой аннулировал заявки киевлян в очереди на поступление в столичные детские сады.