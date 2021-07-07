В Тбилиси, где 5 июля был сорван "Марш достоинства" активистов движения ЛГБТ, вновь вспыхнуло противостояние на почве антипатии к его ценностям.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Днем 6 июля перед зданием грузинского парламента на проспекте Руставели началась молчаливая акция, на которую прибыли представители оппозиционных партий и неправительственных организаций. Заявленная цель акции - дистанцироваться от срыва "Марша достоинства". К акции присоединились также участники "Тбилиси Прайда", которые не смогли провести свой марш в понедельник.

Противники же ЛГБТ инициировали свою акцию перед церковью Кашвети на проспекте Руставели. В какой-то момент, после того как участники молчаливой акции перед зданием парламента развернули флаг ЛГБТ и пустили дым в цветах этого флага, они попытались прорвать полицейский кордон и переместиться к парламенту.

Правоохранители же принялись нейтрализовать ситуацию, выстроившись живой цепью. Также полиция задержала и вывезла на машинах с территории нескольких людей. Пока точное количество задержанных неизвестно.

Как писала "Страна", 5 июля на одной из центральных улиц Тбилиси получил ножевое ранение иностранный турист якобы из-за того, что у него в ухе была серьга.

Мы также сообщали, что Госдеп США призвал наказать нападавших на ЛГБТ-марш в Грузии.