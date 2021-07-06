Во вторник, 6 июля, в Чехии в результате взрыва на химическом заводе в Ловосице на северо-западе страны пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Чешское телевидение.

В частности, взрыв, вызванный возгоранием паров гексана, произошел около 23:00. в помещении компании Preol.

Для борьбы с пожаром, который получил наивысшую степень сложности, были привлечены 12 подразделений. Ожоги получили 4 пожарные, один из них - серьезные, двое - средней тяжести.

По предварительным данным, причиной взрыва была неисправность сепаратора рапса. Легковоспламеняющийся гексан, который использовался при прессовании рапса, взорвался. Начато следствие, ведь происшествие произошло в то время, когда работы были прекращены и линия остановлена.

Отметим, что компания Preol, которая входит в группу Agrofert, является одним из крупнейших производителей биотоплива в Чехии. Компания Agrofert связана с именем премьера ЧР Андрея Бабиша.

Dvanáct jednotek hasičů zasahuje po výbuchu v areálu firmy Preol v Lovosicích. Ochlazujeme halu 35 x 20 x 25 metrů i za pomocí výškové techniky bez obsluhy. Na místo je povolán vrtulník s termokamerou. Je vyhlášen třetí stupeň poplachu. pic.twitter.com/Ek2w93kNfe — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) July 5, 2021

Ранее "Страна" сообщала, что в США сгорел химический завод. На нем производили различные смазочные материалы, металлообрабатывающие жидкости и чистящие средства.

Также напомним, что в Баку загорелась фабрика красок, химические реагенты ранили людей. По словам очевидцев, с территории завода прозвучало пять взрывов химических реагентов. Пострадали по меньшей мере четыре человека.