Индийские правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему, организаторы которой наживались на желающих привиться от коронавируса. Вместо вакцины аферисты вводили людям водный раствор хлорида натрия, то есть соленую воду.

Об этом сообщает телеканал СNN.

По словам высокопоставленного сотрудника полицейского управления Мумбаи, в финансовом центре мегаполиса и прилегающих к нему районах злоумышленники провели минимум 12 платных кампаний по вакцинации. Во время них людям вводили физраствор. Уколы сделали около 2,5 тысячи человек, за бесполезную процедуру они заплатили врачам-обманщикам в общей сложности $28 тысяч.

При этом мошенники сотрудничали с больницей, которая поставляла им поддельные сертификаты о прививках, флаконы и шприцы.

На данный момент 14 человек арестованы по подозрению в мошенничестве, покушении на убийство, преступном сговоре и по другим обвинениям. По словам полицейского, не исключены новые задержания, поскольку расследование аферы продолжается.

Полицейские занялись мошенничеством с прививками после того, как к ним обратились несколько жертв аферистов, которые заподозрили, что выданные им сертификаты о вакцинации ненастоящие.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Германии мошенники продавали приглашения на вакцинацию от коронавируса, которая проводится бесплатно.

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