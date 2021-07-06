По данным Минздрава, в Украине за последние полгода за медицинской помощью из-за укусов змей обратилось 30 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своем сайте.

"По состоянию на 30 июня 2021 года в Украине зарегистрировали 30 обращений за медицинской помощью из-за поражения змеиным ядом. Среди пострадавших 10 детей до 17 лет и 10 женщин. В частности, в июне зафиксировано 8 обращений", - заявили в пресс-центре.

Согласно данным ЦОЗ в Запорожской области зафиксировано 14 случаев укусов змей, во Львовской - 6, в Житомирской - 4, в Ивано-Франковской и Полтавской - по 2 случая, в Закарпатской и Ривненской - по 1. Летальные случаи не зарегистрированы.

Помимо этого эксперты рассказали, что ежегодно жертвами ядовитых змей становятся десятки людей - преимущественно из-за собственной неосмотрительности или безрассудства.

Уберечься от укусов змей можно, если соблюдать простые правила:

Не прикасайтесь к непроверенным предметам руками. Встретить опасных пресмыкающихся можно в лесу, парке, в поле или на сенокосе, а то и на собственном дворе. Змей много в заболоченных местностях, у заросших озер и прудов, в горах и степях. Эти животные часто прячутся в старых пнях, стогах сена, под камнями или стволами поваленных деревьев. Именно поэтому этих предметов лучше не касаться руками, а пользоваться палкой.

Не садитесь, если не проверили место. Перед тем, как сесть на траву, камень или бревно, пошуршите или постучите в том месте палкой. Это отпугнет змею. Обычно они убегают от людей, услышав шаги, стук или голоса и сразу же прячутся или отползают подальше. Однако в жару их поведение может меняться, поэтому обезопасьте себя этими простыми действиями.

Не приближайтесь и не прикасайтесь. Змеи агрессивны в ответ. В большинстве случаев змеи, проживающие в Украине, пытаются убежать, как только замечают человека; агрессию проявляют только в случае опасности. Гадюки активны в дневное время: как все хладнокровные, они любят греться на солнце. Обычно люди могут быть укушенными, если случайно наступают, садятся или ложатся на рептилию. Однако бывает, что змея становится объектом своеобразной охоты со стороны человека. Если вы увидели змею, отойдите в сторону без резких движений: безопасное расстояние - 1,5-2 м. Не пытайтесь поймать или убить змею - именно так и происходит большинство укусов.

Одевайтесь соответственно. Подготовьтесь к походу. Если отправляетесь в местности, где могут жить пресмыкающиеся, надевайте одежду, которая защитит от укусов. Это должны быть длинные брюки из плотной ткани, высокие ботинки. Брюки надо заправить в ботинки.

"Главная помощь для пострадавшего - медицинская, как можно скорее его нужно привезти в больницу. Уже в медучреждении могут принять решение ввести антитоксин, но из-за риска побочных явлений его назначают только в тяжелых случаях", - напомнили медики.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2020 году в Украине от укусов змей пострадали 36 человек, из которых шестеро - дети. Сообщается, что наибольшее количество пострадавших обнаружено в Житомирской, Запорожской, Львовской и Донецкой областях.

Также напомним, что делать при укусах насекомых и пауков летом. Чтобы защититься от укуса медики рекомендуют пользоваться репеллентами, закрытой одеждой, головными оборами и обувью.