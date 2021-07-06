На 93-м году жизни скончался всемирно известный армянский музыкант и композитор, мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян.

Об этом сообщил в Фейсбуке его внук, Дживан Гаспарян-младший.

"Сегодня мир понес невообразимую утрату. Не только икона, но и прекрасная душа. Покойся с миром", - написал Гаспарян-младший в соцсети.

Дживан Гаспарян родился 12 октября 1928 года в небольшом армянском селе Солак. Он начал играть на дудуке с шести лет, а в 20 стал участником ансамбля национальной песни и танца. Тогда же состоялось его первое профессиональное выступление с Ереванским филармоническим оркестром в качестве солиста.

За свою карьеру Гаспарян записал десятки альбомов традиционной армянской музыки. Он сотрудничал с такими известными артистами, как Стинг, Серж Танкян, Лайонел Ричи, Ханс Циммер, Брайан Ино, Дэвид Сильвиан, Питер Гэбриел и Борис Гребенщиков. На его счету участие в создании саундтреков к фильмам "Ворон" (1994), "Ронин" (1998) и "Гладиатор" (2000).

Гаспарян был удостоен ордена Святого Месропа Маштоца за достижения в области армянского музыкального искусства, а также ордена "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени. Кроме того, он является обладателем четырех золотых медалей ЮНЕСКО 1959, 1962, 1973, 1980 годов.

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