В Харьковской области в международном пункте пропуска "Гоптовка" пограничники разоблачили мужчину, который пытался провезти наркотики в собственной бороде.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В частности, нарушителя с "травкой" в бороде обнаружили среди пассажиров автобуса, который ехал в Российскую Федерацию.

"Во время оформления транспортного средства произошло срабатывание на гражданина Украины, 1989 года рождения, натренированного на поиск наркотиков служебной собаки пограничников. Пассажира пригласили в служебное помещение, где и изъяли из бороды сверток с несколькими граммами серо-зеленого вещества растительного происхождения, вероятнее всего - марихуаны. Как пояснил мужчина, вещество он пытался перевезти для личного пользования", - рассказали в пресс-центре.

В данный момент пограничники проинформировали уполномоченные органы, которые должны определить есть ли изъятое вещество наркотическим и принять соответствующее правовое решение.

Ранее "Страна" сообщала, что контрабандист пытался подкупить пограничника взяткой в $500 за груз сигарет на 2 миллиона. Инцидент произошел около населенного пункта Светлое в Луганской области. Контрабандисты пытались переместить из России в грузовик ЗИЛ 193 ящика сигарет.

Также напомним, что пограничники уничтожили в селе Счастье более пяти тысяч кустов конопли. Сейчас следственно-оперативные мероприятия по установлению круга причастных лиц продолжаются.