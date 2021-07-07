Новая атака Вашингтона на Коломойского: санкции в обмен на визит к Байдену?

Вашингтон послал Киеву новый сигнал относительно Игоря Коломойского. "Зеркало недели" вчера опубликовало официальный ответ американского посольства, в котором говорится, что Госдепартамент США не будет присылать украинским властям документы, на основании которых были введены американские санкции против этого олигарха.

Казалось бы, после такого ответа Коломойский может спокойно вздохнуть. Однако при ближайшем рассмотрении послание посольства США имеет другой смысл.

В публикации не случайно говорится, что речь идет об "ответе посольства на запрос". А запрос состоял в том, что в марте (по горячим следам американских санкций) секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что украинская власть ждет эти документы – с намеком, что вот после их получения и Киев подумает над введением аналогичных ограничений для Коломойского.

Поскольку в Вашингтоне считают (и не без оснований), что "ожидание документов" – это лишь отговорка для того, чтобы не рассматривать вопрос о нелюбимом Штатами олигархе, то и возник этот "ответ на запрос", для которого не было никаких информационных поводов.

И вся его суть – не в словах о "документах", а в другом абзаце: "Господин Коломойский – гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил".

Этот абзац следует воспринимать как руководство к действию для украинской власти. То есть ей нужно перестать "ждать документы", а самой открыть дело и расследовать "коррупционные действия" олигарха".

А чтобы усилить мотивацию Банковой, ей также сообщается, что "в связи с подготовкой визита президента Украины Владимира Зеленского в США, Белый дом запросил у украинской стороны всевозможную информацию о деятельности Игоря Коломойского". Проще говоря, вопрос визита увязывается с тем, какая именно информация об олигархе придет из Киева. И если эта информация не понравится Госдепу, то не исключено, что визит немножко отодвинут.

Похоже, Вашингтон намерен таки додавить Владимира Зеленского, вынудив его порвать с Коломойским. Там подозревают (и тоже, скорее всего, обоснованно), что, несмотря на всевозможные громкие заявления, Игорь Валерьевич остается человеком, имеющим большое влияние на президента и исполнительную власть в целом. И в этом статусе мешающим установить западное влияние на Зеленского и его вертикаль.

Поэтому о "коррупционных действиях" Коломойского посольство США говорит как о доказанном факте. Что означает одно: в этом вопросе компромисса с Вашингтоном быть не может.

Главный Кент в Украине: вся власть – НАБУ?

Тем временем с темой предстоящего визита Зеленского в Штаты связана еще одна новость, имеющая для раскладов в украинской власти глобальное влияние: ожидается, что нынешняя и. о. посла Кристина Квин улетит в Вашингтон готовить этот визит (если точнее, готовить Джо Байдена к этому визиту), и на хозяйстве останется Джордж Кент. Причем, согласно одной из версий, Кент будет руководить американским посольством вплоть до того, как Госдеп назначит нового постоянного посла.

Если это произойдет, то в Украине начнется золотое время для созданных Западом антикоррупционных структур и связанных с ними "соросят". Потому что именно Кент считается идеологом создания и куратором этих структур.

Он прекрасно знает ситуацию в Украине изнутри (естественно, под своим углом), и ему-то будет сложно вешать лапшу на уши, как это уже семь лет пытаются делать все хозяева офиса на Банковой. А значит, "борьба с коррупцией" (читай: усиление влияние Запада на Украину и устранение конкурентов) может выйти на новый виток.

Тем более, что Кент это не просто дипломат. Последние годы он работал на руководящих должностях в Госдепе, после которых отправка "временным послом" в Украину это, естественно, не повышение. А, в лучшем случае, "специальная миссия".

И это показывает, что американцы очень сильно недовольны тем, как продвигаются требуемые ими "реформы" в Украине.

С другой стороны, если даже "идеолог Кент" не сможет ничего радикально поменять во внутриукраинском политико-экономическом раскладе (а это тоже вероятно), то это будет сигналом дл Вашингтона, что в целом его политика в отношении внутренней ситуации в Украине с 2014-2015 годов была неправильна. А значит менять нужно будет не только посла, но и всю концепцию.

Битва за "Нафтогаз": Витренко вскрыл миллионные зарплаты

А пока Кент еще не взял все бразды правления в свои руки, украинская власть пытается отстоять остатки своего влияния и ведет ожесточенную борьбу за контроль над "Нафтогазом".

Вчера в KyivPost появилось содержание письма и. о. главы НАК Юрий Витренко Наблюдательному совету компании, в котором раскрывается целая гора компромата как на прошлое руководство "Нафтогаза", так и собственно на членов Набсовета.

Компромат – это данные о зарплатах и премиях Андрея Коболева и членов Набсовета НАК в 2020 году – то есть в тот период, когда компания понесла убытки в 700 миллионов долларов. Как оказалось, 17 топ-менеджеров "Нафтогаза" получили за год в общей сложности 25 млн долларов. Из них, правда, половину умыкнул Коболев в качестве компенсации за увольнение, но остальным все равно осталось немало. К примеру, из письма стало известно, что председатель Наблюдательного совета НАК Клэр Споттивуд (главный противник Витренко) ежегодно получала 230 тысяч долларов зарплаты.

Все эти данные являются закрытой информацией, поэтому само письмо и его слив – это просто способ сделать закрытую информацию открытой. Понятно, что цель Витренко и стоящей за ним Банковой – дискредитировать прежнее руководство НАК и поддерживающих его членов Набсовета.

Но, так или иначе, обществу полезно узнать, кому, сколько и за что платят в "Нафтогазе". Потому что если за десятки миллиардов гривен убытков платят десятки миллионов гривен зарплат и премий, это как-то не похоже на борьбу с коррупцией, ради которой в НАК привели западный менеджмент и состоящий из "независимых западных экспертов" Набсовет.

Дело на Семинского = дело на Зеленского?

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" подали заявление генпрокурору Ирине Венедиктовой о совершении уголовного преступления депутатом от "Слуги Народа" Олегом Семинским.

Семинский – это тот самый нардеп, который после принятия закона о коренных народах радостно сообщил в Фейсбуке, что наконец-то появился документ, который лишает русских граждан Украины прав, положенных им по Конституции. При этом забыв упомянуть, что, по этой логике, аналогичных прав лишены все представители нацменьшинств, кроме крымских татар и двух небольших крымских народностей.

Состав преступления тут очевиден, однако власть до сих пор никак не отреагировала на заявление ее представителя (кроме того, что Семинскому, видимо, дали втык, после которого он свой пост удалил). И по этой причине сложно ожидать, что Офис генпрокурора откроет уголовное производство против депутата, прославляющего дискриминацию нацменьшинств.

Потому что, если завести дело на Семинского, то следом его нужно заводить на Зеленского, который внес в парламент закон о коренных народах. Ведь, по сути, "слуга народа" прав: президентский закон ставит три народа (а также "титульную нацию") выше остальных – при этом фактически предлагая "некоренным" народам искать защиту в соседних государствах (а сама защита трактуется СБУ как измена Родине). Проще говоря, русским, венграм и другим нацменьшинствам предлагают выбор – эмигрировать или ассимилироваться.

Безусловно, все это тянет и на уголовное дело против президента. Но не будет же Венедиктова его заводить…

Повышение тарифов на тепло: киевская мэрия "уходит в оппозицию"

Тем временем киевская власть анонсировала повышение тарифов на отопление. Правда, в анонсе сразу объяснено: сама мэрия ни при чем, проблема в "едином годовом тарифе", который "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго: он оказался существенно выше, чем тот, который действовал в прошлом отопительном сезоне.

Понимая, что рост цены отопления (прогнозируется, что на треть) вызовет резкое недовольство киевлян и ударит по рейтингам городской власти, заммэра Леонид Пантелеев не просто перекинул вину на НАК, но и выступил с предложением, которое до сих пор звучало только от оппозиции: полностью пересмотреть тарифообразование в газовом вопросе.

Теперь уже не оппозиция, а столичная мэрия напоминает о том, что газ внутренней добычи стоит не более 4 тысяч гривен за тысячу кубометров. И теперь уже столичная мэрия предлагает назвать это газ "социальным" и направить для нужд теплокоммунэнерго.

Предложение, конечно, заманчивое (оно позволяет не только не повышать тарифы на отопление, но даже снизить их). Однако оно также является предложением нынешней власти порвать все отношения с МВФ – поскольку именно последняя отстаивает принцип единой цены для украинского и импортного газа. А потому можно не сомневаться, что инициативу столичной мэрии в Кабмине не услышат. И тарифы таки будут повышать.