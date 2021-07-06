Ученые Китая и Российской Федерации завершили совместную разработку новой вакцины от коронавируса. Создание препарата велось на территории России.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на посла КНР в Москве Чжан Ханьхуэя.

"Работа велась в Санкт-Петербурге, она успешно завершена. Теперь ожидается ее одобрение российскими разрешительными органами для использования", - сказал глава китайской дипломатической миссии.

В марте в интервью тому же агентству посол говорил, что проходит третья стадия клинических испытаний совместно разработанного препарата.

Тогда он отметил, что Китай и Россия расширяют сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, с одобрения лидеров двух государств - председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина - будет расширяться производство российского "Спутника V" в Китае.

"Эта российская инициатива была активно поддержана в Пекине", - сказал Чжан Ханьхуэй.

Ранее "Страна" писала, что вакциной "Спутник V" привился российский рэпер Баста, о чем он рассказал в своем Инстаграме.

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