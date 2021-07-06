Харьковская инста-блогер Екатерина Якименко, которая также известна под ником @tigra, инсценировала собственное похищение ради получения выкупа от своего спонсора из РФ.

В частности, ее задержала полиция по подозрению в ложном сообщении о совершении преступления.

Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах пишет издание Newsroom.

Об этом случае первым сообщил другой харьковский блогер Евгений Зуб. По его информации, его землячка Екатерина Якименко, которая больше известна в сети под псевдонимом Тигра, инсценировала собственное похищение в сговоре со своим другом из Киева.

Путем обмана она пыталась получить от своего спонсора из Российской Федерации выкуп в размере 5 биткоинов, что на текущий момент составляет 4 636 215 гривен. Блогер отметил, что влиятельный российский богатей ранее подарил Екатерине роскошный автомобиль Bentley Bentayga.

В свою очередь, с заявлением об исчезновении Екатерины Якименко, которая перестала выходить на связь, в полицию обратилась ее подруга. В полиции открыли уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство с пометкой "пропал без вести") УК Украины.

В ходе расследования правоохранители установили, что во время "похищения" Екатерины, ее автомобиль находился в Киеве, она же посещала столичные рестораны и расплачивалась своей банковской карточкой. Также девушка пыталась взять в аренду элитный автомобиль в одном из киевских салонов.

Позже, в понедельник, 5 июля, Екатерину Якименко и ее киевского друга задержали и доставили в один из следственных изоляторов города Харькова.



По данному факту открыто уголовное производство по статье 383 ( "заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления") УК Украины. Суд назначил задержанной в качестве меры пресечения содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере трех миллионов гривен.

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Также напомним, что в Запорожье раскрыли похищение профессора, к которому причастен полицейский. Преступление организовал гражданин Туниса, одним из его сообщников был сотрудник полиции.