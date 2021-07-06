Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб прокомментировал действия британского эсминца Defender у берегов Крыма 23 июня. По его словам, корабль имел право находиться там и в дальнейшем суда ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины.

Как сообщает ТАСС, об этом чиновник заявил во время выступления в комитете по иностранным делам Палаты общин парламента королевства.

"Эсминец Defender следовал по кратчайшему прямому международно признанному маршруту (из Одессы в Батуми - Ред.). У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы продолжим действовать таким же образом", - сказал глава британского внешнеполитического ведомства.

При этом Рааб подчеркнул, что полностью поддерживает действия экипажа Defender.

Ранее газета The Daily Telegraph со ссылкой на правительственные источники сообщила, что идея о проходе эсминца вблизи Крыма стала причиной спора между Раабом, который якобы не был в восторге от таких планов, и министром обороны Беном Уоллесом, предложившем подобный маршрут. В итоге, согласно изданию, окончательное решение о проходе Defender было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

Между тем Джонсон тоже заявлял, что королевский флот продолжит плавать у Крыма, несмотря на российскую угрозу.

На днях "Страна" сообщала, что Defender и голландский фрегат Evertsen покинули Черное море.