В столице России автомобиль без номеров сбил дочь экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева, пересекавшую дорогу на электросамокате.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет "РИА Новости".

"О том, что в ДТП на Мосфильмовской улице погибла 30-летняя женщина, ранее сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, она пересекала проезжую часть в неположенном месте и на нее наехал BMW", - заявили в материале.

В то же время, в пресс-службе московского ГУ МВД рассказали, что женщина ехала по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, она скончалась на месте аварии от полученных травм. По факту происшествия проводят проверку.

По информации агентства, погибшая - Алсу Фардиева, дочь бывшего заместителя премьер-министра Татарстана Ильшата Фардиева или ее полная тезка. Как добавил собеседник агентства, на сбившем ее автомобиле не было номеров.

В свою очередь, сболезнования Фардиеву из-за смерти дочери уже появились на сайте kzn.ru, официальном портале органов местного самоуправления Казани, но через некоторое время их удалили.

Отметим, что Фардиев занимал должность заместителя премьер-министра Татарстана и министра энергетики республики в 2010-2012 годах. До этого, в 1999-2010 годах, был генеральным директором компании "Татэнерго".

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