Исследователи нашли новые подтверждения существованию планет-бродяг, которые свободно летят в космосе, а не вращаются вокруг родительских звезд, таких как Солнце. В частности, они обнаружили четыре подходящих по этому признаку кандидата, масса которых сравнима с массой скалистых планет, аналогичных Земле.

Результаты своего исследования они описали в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

За основу ученые взяли данные, полученные собранные телескопом NASA Kepler в ходе двухмесячной миссии K2. Он наблюдал за звездами в области размером 3,7 градуса в балдже (центральный яркий эллипсоидный компонент) Галактики. В результате были обнаружены 27 коротких сигналов микролинзирования, когда невидимый объект искажает свет фоновых звезд и галактик, одновременно усиливая их яркость.

Продолжительность этих событий варьировалась от одного часа до десяти дней. Четыре самых коротких сигнала соответствуют объектам, размер которых сопоставим с Землей. В то же время короткие сигналы не сопровождались более длительными, которые могли бы подтвердить присутствие неподалеку какой-либо родительской звезды.

В связи с этим ученые пришли к выводу, что это событие могло бы указывать на наличие в Галактике свободно летящих планет. Предположительно, такие объекты изначально формировались в протопланетном облаке до того, как были выброшены гравитационным притяжением более тяжелых планет.

В исследовании также говорится о том, что примерно одна из миллиона звезд в Млечном Пути подвергается микролинзированию, тем не менее лишь несколько процентов этих событий вызваны именно планетами. Несмотря на то, что телескоп Kepler не являлся хорошим инструментом для наблюдения микролинзирования в плотном поле объектов в центре Галактики, исследователи использовали новое программное обеспечение для обработки фотометрических данных, который позволил обнаружить как известные событий микролинзирования, так и новые.

Напомним, недавно ученые обнаружили в космосе гигантскую увеличительную линзу. Она образована гравитационным полем гигантского скопления галактик, находящегося на расстоянии 3,3 миллиарда световых лет. С ее помощью астрономам удалось изучить галактику cswa128, расположенную еще дальше - на расстоянии 10,7 миллиарда световых лет.

Также мы писали о том, что в NASA построят телескоп, который будет обнаруживать опасные для Земли астероиды.