В Минздраве предупредили украинских туристов о возможных болезнях, которые могут встретиться во время путешествий по миру.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своем сайте.

"Лето - горячая пора отпусков. Несмотря на максимальное сосредоточение на пандемии Covid-19, следует помнить, что есть и другие болезни, которые могут угрожать здоровью и жизни путешественников", - напомнили в ЦОЗ.

Пищевые отравления и острые кишечные инфекции

Екатерина Матюшкина, начальница отдела статистики и анализа Центра общественного здоровья, рассказала, что основная болезнь летом - это острые кишечные инфекции.

В частности, за 5 месяцев 2021 в Украине уже зарегистрировали 12,5 тысяч случаев ОКИ и 30 групповых вспышек ОКИ, в результате которых заболело 263 человека, в частности, 237 детей.

"Преобладали вспышки в детских дошкольных учреждениях (63%) и школах (13%), остальные вспышки произошли в быту, оздоровительных учреждениях и вероятно были связаны с заведениями общественного питания", - рассказали в ЦОЗ.

Другая проблема - ботулизм.

В свою очередь, за 5 месяцев 2021 в Украине зарегистрировали 43 случая ботулизма, среди заболевших 1 ребенок. Шестеро взрослых умерли.

"Вероятными пищевыми продуктами, которые привели к заболеванию, были вяленая и соленая пресноводная и морская рыба (40%), мясные, рыбные, овощные, грибные консервы, другие мясные изделия", - сказали специалисты, добавив, что от отравления грибами пострадали 35 человек, в частности,. 12 детей. Трое пострадавших, в том числе 2 ребенка умерли.

Укусы клещей

Клещевой боррелиоз или болезнь Лайма - одна из клещевых инфекций, которая чаще всего встречается в Украине. В частности, в 2020 году зарегистрировали 2745 больных боррелиозом, за 5 месяцев 2021 - 234 больных (против 446 за аналогичный период прошлого года). Кроме того, в 2020 году было зарегистрировано 2 случая клещевого вирусного энцефалита.

"Во время пребывания на территории, где может присосаться клещ (а это любая территория, где есть травы и кустарники), необходимо надевать светлую закрытую одежду, желательно закрывать тело полностью, заправить брюки в носки, не выходя за пределы тропы в траву сторон. Можно воспользоваться специальным репеллентом, который отпугивает клещей", - напомнили медики.

Экзотические болезни

По словам экспертов, самые распространенные случаи завозных заболеваний в Украине - это малярия, лейшманиоз, лихорадки (Чикунгунью, денге, Западного Нила), холера.

"Объединяет все эти заболевания, что они передаются через укусы насекомых. Основная профилактика одинакова - использовать репелленты, заситчуваты окна в помещениях, защищать тело, не выходить в часы наибольшей активности насекомых - утром и в сумерках", - рассказали в Минздраве.

Против холеры и других кишечных инфекций поможет потребления безопасной воды и пищевых продуктов. Также стоит помнить и о безопасности воды для бытовых нужд и гигиенических процедур - мытье посуды, стирка, мытье фруктов и овощей и др.

Малярия

По данным МОЗ, ежегодно в Украине регистрируют до 40-50 завозных случаев малярии. К сожалению, до 10% пациентов умирают.

"Профилактика малярии предусматривает два пути - профилактика укусов комарами и химиопрофилактика - противомалярийные препараты", - добавили в ЦОЗ.

Малярия распространена в странах Африки, Южной Америки, Азии и Океании. Перед путешествиями и длительными командировками в эти регионы необходимо обратиться к семейному врачу, который назначит курс химиопрофилактики. Профилактическое лечение необходимо принимать до выезда, все время пребывания в эндемичной стране и по возвращении. Кратность приема зависит от препарата. Беременным женщинам рекомендуется избегать поездок в такие страны.

Вакцинация для путешественников

Прежде всего следует отметить, что любые прививки следует делать заранее, ведь иммунитет формируется у человека через некоторое время после прививки.

В случае путешествий в страны, где распространена Желтая лихорадка (страны Южной Америки и Африки), обязательно нужно получить прививку и международное свидетельство о вакцинации, которое выдается через десять дней после прививки.

Против гепатита А рекомендуется получить 2 дозы с интервалом в 6 месяцев. Перед путешествиями необходимо получить хотя бы одну дозу. Вакцинация детям разрешена с 1 года жизни.

Во время путешествий в страны, в которых распространенность гепатита В выше 2% (преимущественно страны Азии и Африки), рекомендуется получить серию из 3 прививок против гепатита В, если вы их не делали раньше.

Ранее "Страна" сообщала, сколько украинцев заболели и умерли от ботулизма с начала года.

Также напомним, что пятеро украинских моряков заразились малярией.