В Минздраве напомнили, что вши - наиболее распространенные насекомые, которые паразитируют на человеке и рассказали, как можно избежать педикулеза.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, вши питаются кровью человека и откладывают яйца-гниды, которые приклеивают к волосам. Любой человек может заразиться вшами при благоприятных условиях. Педикулез легко передается от человека к человеку при непосредственном контакте.

"За 5 месяцев 2021 в Украине зарегистрировали 1794 случаев заболевания педикулезом и фтириозом, в частности, в мае зафиксировали 264 случая заболевания", - рассказали специалисты.

По словам медиков, педикулез можно получить где угодно, где возможен тесный контакт одного человека с другим: в магазине, поезде или другом общественном транспорте и даже в туалетах, банях, саунах, бассейнах, спортивных раздевалках. К тому же, вошь может в течение 2-3 дней ждать нового хозяина.

В то же время, невозможно заразиться вшами от животных, поскольку эти паразиты видоспецифические, то есть человеческие вши могут жить только на человеке.

Также в Минздраве напомнили, что педикулез имеет следующие проявления:

зуд в месте укуса вши;

мелкие серовато-голубые пятна на коже;

наличие гнид в волосах.

"От момента заражения до первых признаков болезни может пройти несколько недель", - добавили в пресс-центре Минздрава.

Различают следующие разновидности педикулеза согласно месту паразитирования вшей:

главный - паразитирование вшей на волосистой части головы преимущественно на висках, затылке, темени, а также в усах, бороде (паразит - головная вошь);

лобковый - паразитирование этих насекомых у женщин в области лобка, у мужчин в паховой зоне, на волосистой части живота, груди, на усах, а у детей на ресницах и бровях (паразит - лобковая вошь);

платяной - паразитирование вшей в складках одежды, белья (паразит - платяная вошь), также они могут переносить опасные болезни, как эпидемический сыпной тиф, эпидемический (или вшивый) возвратный тиф, волынскую лихорадку.

Основные способы профилактики педикулеза:

соблюдайте правила личной гигиены, регулярно осматривайте волосы;

не пользуйтесь чужими расческами, головными уборами, не одевайте чужие вещи;

регулярно убирайте дом и стирайте предметы личной гигиены, такие как полотенца, белье;

меняйте постельное белье минимум раз в 10 дней;

тщательно очищайте верхнюю одежду после носки.

Помимо этого, в детских дошкольных и учебных заведениях, общежитиях, гостиницах, парикмахерских нужно соблюдать правила санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. А также в детских, лечебных и специализированных учреждениях должен проводиться систематический осмотр на предмет выявления педикулеза.

"Чтобы избавиться от вшей и гнид - обратитесь к врачу и используйте средства, которые он посоветует. Важно соблюдать инструкции по применению средств и следить за сроком годности", - напомнили медики.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, какими заболеваниями можно заразиться через грязные руки. Опасность представляют микроорганизмы, которые попав на поверхность тела при контакте с другим человеком, вызывают болезни кожи, ногтей и волос, например педикулез.

Также напомним, что делать при укусах насекомых и пауков летом. В свою очередь, чтобы защититься от укуса медики рекомендуют пользоваться репеллентами, закрытой одеждой, головными оборами и обувью.