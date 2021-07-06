Представители Минздрава рассказали украинцам, что все украинцы, получившие первую дозу вакцины от коронавируса, в обязательном порядке получат и второй укол.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebbok.

В частности, для вакцинации второй дозой препарата вас пригласят через телефонный звонок по тому контакту, который вы оставили после первого укола.

Помимо этого, люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат укол в том же месте. Если же на вакцинацию вас записывал работодатель, то он организует и вторую прививку.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ показали график роста темпов вакцинации украинцев от коронавируса. При этом там пояснили, что темпы вакцинации зависят еще и от четкого понимания времени поставок вакцины.

Также напомним, что в МОЗ обещают, что в июле украинцы начнут получать ковидные сертификаты. По словам главы ЦОЗ Романа Родыны, в сертификате должна содержаться информация о получении двух доз вакцины против коронавируса. Также он уточнил, что в Украине начнут выдавать эти документы со сроком действия до 180 дней.