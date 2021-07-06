Польские правоохранители выяснили, что гражданин Украины, который управлял рухнувшим в озеро Талты вертолетом, был трезв. При этом он пытался посадить летательный аппарат на поверхность земли, однако в результате все закончилось погружением машины с еще двумя украинцами на борту под воду.

Об этом сообщает издание RMF24.

"Вероятно, вертолет вылетал из ближайшего порта. Это вертолет, принадлежащий жителю, у которого моторная лодка находится в одном из портов" - рассказал журналистам местный житель.

Представитель пожарных Рафал Мельник сообщил, что к этому моменту вертолет уже подняли с глубины 13-15 метров при помощи специальных аэростатов, наполненных воздухом, и отбуксировали его к причалу.

"Самым сложным моментом был подъем машины, потому что не было известно, в каком состоянии находится вертолет и как он себя поведет при попытке его поднять", - объяснил он.

Мельник добавил, что кран-катер для доставки вертолета на причал предоставил один из местных предпринимателей.

По данным журналистов, польская полиция под контролем прокуратуры уже начала расследование крушения вертолета. Установлено, что летчик был трезв. Из допроса очевидцев следует, что вертолет не ударил по поверхности озера с большой силой, и все выглядело так, будто пилот пытался посадить машину на поверхность земли.

Напомним, в результате инцидента с вертолетом, произошедшего сегодня в Польше, пострадали три человека - пилот, женщина и ее 17-летняя дочь. У двоих из них выявлены повреждения позвоночника. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

По предварительной версии, авария произошла из-за неисправности двигателя.

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