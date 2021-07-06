Всемирный банк выделил Украине 200 миллионов долларов кредита на укрупнение университетов. Министр образования Украины Сергей Шкарлет рассказал "Стране", как продвигается этот проект.



"Проект в активной фазе. Итоговый договор у нас должен быть подписан примерно в октябре. В первую очередь будет проведен аудит Всемирного банка, эксперты которого будут оценивать сеть высших учебных заведений. Мы придем к тому, что у нас будут все цифры и будут показаны сильные и слабые стороны всего высшего образования Украины. А потом начнется процесс оптимизации сети университетов. Далее – закупки оборудования и улучшение материально-технической базы оставшихся учебных заведений, на которые тоже заложены средства Всемирного банка", – рассказал "Стране" Сергей Шкарлет.



Министр уточнил, что небольшое количество студентов не является прямым поводом для укрупнения вузов.



"Количество студентов не всегда является показательным, потому что есть небольшие университеты, например Киево-Могилянская академия, но она свою способность учить уже доказала. Есть другие – университет Шевченко, который тоже доказал свой бренд, хотя в части формирования образовательных программ Могилянка мне кажется более активной", – отметил министр.



Что будет со зданиями вузов, которые попадут под сокращение, решат в индивидуальном порядке. Возможно, Фонд госимущества будет выставлять освободившиеся помещения на продажу. Однако в Министерстве образования хотят, чтобы после приватизации здания продолжали использовать для сферы образования – например, для детских садиков.



"Под каждый университет отдельная история. Университеты имеют свою автономию. Мы как органы управления согласовываем все действия, связанные с имуществом. Государственный подход в любом случае сохранится. Потому что просто распродать свободные здания нерационально и неправильно. Нужно сохранить целевую направленность: желательно, чтобы здания, если дела касательно имущества будут как-то двигаться, то хотелось бы, конечно, чтобы это имущество не выпадало из сферы образования и из сферы государственности Украины. Если будет принято решения на уровне учреждения, Министерство образования с Фондом госимущества примут решение о целесообразности изменений статуса этого имущества. Если здание выкупят, то гипотетически там может быть создан частный детский садик – почему бы и нет", – рассуждает Шкарлет.



Сколько вузов могут попасть под укрупнение, пока в Министерстве не знают. По словам Шкарлета, это будет ясно после завершения аудита, который будет проводить Всемирный банк. Однако ориентировочные прогнозы министр все же назвал.



"Сегодня в подчинении Министерства 140 заведений высшего образования. Есть общие тенденции относительно того, что по количеству жителей, учащихся в самих университетах Украины, 80-85 университетов достаточно. Это некая расчетная оптимальная цифра, но каждый университет уникален. Но я бы не стал говорить о цифре 80-85, все же нужно дождаться выводов экспертов Всемирного банка", – добавил министр.



По мнению главы МОН, в любом случае количество государственных университетов в Украине нужно сокращать.



"Государство не сможет финансировать всю сеть университетов, которые есть сегодня. Объективно в Украине, даже по демографии, университетов в избытке, их больше, чем лицензионных мест. Есть университеты, в которых учится 1200 человек – есть школы покрепче. Невозможно организовать качественный учебный процесс в таких университетах. Есть университеты, в которых объективно устаревшая материальная база. Просто учить, чтобы сохранять рабочие места – рабочая функция. Но государство сейчас не способно на такие шаги", – признал Шкарлет.



Он уточнил, что процесс укрупнения вузов уже стартовал.

"МОН занимается этим сегодня. Уже около четырех проектов по объединению в разных городах запустили. Последний – это Харьков, четыре университета аграрных в один свели", - сказал он.

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