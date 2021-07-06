Украинских вузов может остаться меньше сотни по требованию Всемирного банка
Всемирный банк выделил Украине 200 миллионов долларов кредита на укрупнение университетов. Министр образования Украины Сергей Шкарлет рассказал "Стране", как продвигается этот проект.
"Проект в активной фазе. Итоговый договор у нас должен быть подписан примерно в октябре. В первую очередь будет проведен аудит Всемирного банка, эксперты которого будут оценивать сеть высших учебных заведений. Мы придем к тому, что у нас будут все цифры и будут показаны сильные и слабые стороны всего высшего образования Украины. А потом начнется процесс оптимизации сети университетов. Далее – закупки оборудования и улучшение материально-технической базы оставшихся учебных заведений, на которые тоже заложены средства Всемирного банка", – рассказал "Стране" Сергей Шкарлет.
Министр уточнил, что небольшое количество студентов не является прямым поводом для укрупнения вузов.
"Количество студентов не всегда является показательным, потому что есть небольшие университеты, например Киево-Могилянская академия, но она свою способность учить уже доказала. Есть другие – университет Шевченко, который тоже доказал свой бренд, хотя в части формирования образовательных программ Могилянка мне кажется более активной", – отметил министр.
Что будет со зданиями вузов, которые попадут под сокращение, решат в индивидуальном порядке. Возможно, Фонд госимущества будет выставлять освободившиеся помещения на продажу. Однако в Министерстве образования хотят, чтобы после приватизации здания продолжали использовать для сферы образования – например, для детских садиков.
"Под каждый университет отдельная история. Университеты имеют свою автономию. Мы как органы управления согласовываем все действия, связанные с имуществом. Государственный подход в любом случае сохранится. Потому что просто распродать свободные здания нерационально и неправильно. Нужно сохранить целевую направленность: желательно, чтобы здания, если дела касательно имущества будут как-то двигаться, то хотелось бы, конечно, чтобы это имущество не выпадало из сферы образования и из сферы государственности Украины. Если будет принято решения на уровне учреждения, Министерство образования с Фондом госимущества примут решение о целесообразности изменений статуса этого имущества. Если здание выкупят, то гипотетически там может быть создан частный детский садик – почему бы и нет", – рассуждает Шкарлет.
Сколько вузов могут попасть под укрупнение, пока в Министерстве не знают. По словам Шкарлета, это будет ясно после завершения аудита, который будет проводить Всемирный банк. Однако ориентировочные прогнозы министр все же назвал.
"Сегодня в подчинении Министерства 140 заведений высшего образования. Есть общие тенденции относительно того, что по количеству жителей, учащихся в самих университетах Украины, 80-85 университетов достаточно. Это некая расчетная оптимальная цифра, но каждый университет уникален. Но я бы не стал говорить о цифре 80-85, все же нужно дождаться выводов экспертов Всемирного банка", – добавил министр.
По мнению главы МОН, в любом случае количество государственных университетов в Украине нужно сокращать.
"Государство не сможет финансировать всю сеть университетов, которые есть сегодня. Объективно в Украине, даже по демографии, университетов в избытке, их больше, чем лицензионных мест. Есть университеты, в которых учится 1200 человек – есть школы покрепче. Невозможно организовать качественный учебный процесс в таких университетах. Есть университеты, в которых объективно устаревшая материальная база. Просто учить, чтобы сохранять рабочие места – рабочая функция. Но государство сейчас не способно на такие шаги", – признал Шкарлет.
Он уточнил, что процесс укрупнения вузов уже стартовал.
"МОН занимается этим сегодня. Уже около четырех проектов по объединению в разных городах запустили. Последний – это Харьков, четыре университета аграрных в один свели", - сказал он.
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