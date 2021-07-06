На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние четыре года

Вечером в субботу, 3 июля, ученые зафиксировали на поверхности Солнца вспышку максимального класса X, которая стала самой мощной с 2017 года.

Об этом сообщает портал Space.com

По словам ученых, вспышка появилась от солнечного пятна AR2838, ее зарегистрировали как можное солнечное событие класса X1,59. Вспышка вызвала кратковременное отключение радиосвязи на Земле.

Это явление зафиксировала Solar Dynamics Observatory NASA. Исследователи утверждают, что их аппарат, который является одним из немногих, наблюдающих за погодой на Солнце, прислал изображения, на которых показана вспышка, извергающаяся из верхнего правого края звезды. Такое расположение вспышки сделало маловероятным, что выбросы вещества из солнечной короны были направлены непосредственно к нашей планете.

Когда вспышки на Солнце такого класса направлены непосредственно на Землю, самые сильные из них могут угрожать жизням астронавтов и работе спутников в космическом пространстве, а также создавать помехи электрических сетей на Земле.

Солнечные вспышки классифицируются латинскими буквами А, В, С, М или Х в зависимости от величины пика интенсивности рентгеновского излучения вспышки (А - самая маленькая, Х - самая большая). За буквой указывается также индекс, который уточняет значение вспышки и может быть от 1,0 до 9,9.

Ученые утверждают, что пятно AR2838, вызвавшее вспышку Х1,59, является новой активной областью на Солнце.

"Так же быстро, как и появилось, пятно уже исчезло. 4 июля оно совершило оборот над северо-западным краем Солнца и проведет следующие две недели, пересекая обратную сторону Солнца", - утверждают исследователи.

Напомним, 22 и 23 мая произошло 17 солнечных вспышек, часть из них сопровождалась выбросами солнечного вещества в межпланетное пространство, в том числе в направлении Земли.

Ранее мы рассказывали, как в декабре прошлого года Землю накрыло облако плазмы от вспышки на Солнце, что привело к геомагнитным изменениям и северным сияниям.