В российской культурной столице покончила с собой 29-летняя порноактриса Кристина Лисина, известная среди любителей пикантного жанра под псевдонимом Kris the Foxx.

Женщина выбросилась из окна своей недавно купленной питерской квартиры, расположенной на 22-м этаже.

О смерти 29-летней актрисы фильмов для взрослых сообщил ее 23-летний парень Рустам в Инстаграме.

"Приветствую всех! 29.06.2021 ушла из жизни моя девушка Лисина Кристина, также известная, как Kris the foxx. Для похорон требуется 70-80 тысяч руб. Просьба всех неравнодушных помочь финансово и сделать репост, любая сумма будет важна!" - написал молодой человек.

Почему похоронами не занимаются родственники Кристины, он рассказывать подписчикам не стал, сославшись на то, что устал отвечать на вопросы.

Камеры видеонаблюдения показали, что накануне суицида актриса зашла в свою многоэтажку с пачкой чипсов. Позже ее тело нашли прохожие. Предварительно установлено, что девушка прыгнула с пожарной лестницы на уровне 22 этажа.

На балконе поблизости полиция нашла упаковку чипсов, бутылку воды, а также банковскую карточку на имя погибшей. В руке у Лисиной была зажата монетка с надписью "Ты всегда в моем сердце".

По сообщениям российских журналистов, правоохранителям не сразу удалось установить личность погибшей: у женщины не было с собой документов.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели Лисиной.

Между тем журналисты издания StarHit связались с близкими погибшей и узнали о ее жизни.

Кристина переехала в Петербург из Минусинска, где до 18 лет проживала в приемной семье. У девочки было обычное детство: школа, музыкалка, колледж, где обучали туристическому делу. В Петербург Кристина решила переехать два года назад. Там она устроилась работать в банк, в службу выдачи кредитов, но не продержалась и пяти дней. После этого ушла в порноиндустрию и даже успела поработать с такими звездами, как Рокко Сиффреди и Пьер Вудман.

Ее родная сестра Мария призналась, что никто из членов семьи не был против увлечения Кристины порнографией и не осуждал ее. Девушки были близки и много общались последние два года. Говорили они и за несколько часов до трагедии.

"Кристина решила выйти из этого бизнеса. Она рассказывала, что купила квартиру за 15 миллионов в центре Петербурга, собиралась пойти учиться на психолога и открыть свой салон красоты", - рассказала Мария.

Полгода назад Лисина влюбилась в Рустама и стала жить с ним. Как и у других пар, у них были взлеты и падения.

Рустама в беседе с журналистами поведал о психических проблемах своей партнернши.

"Не знаю, что могло бы ей помочь. Возможно, психолог. Я много раз просил ее сходить к нему, но она так и не сделала этого. Все проблемы с психикой у нее из детства: Кристина - сирота, приемная мама то забирала ее из детдома, то отдавала назад", - отметил бойфренд Лисиной.

Что касается отношений в паре, то он сообщил, что с этой стороны все было хорошо.

"Я отучил ее курить, она перестала пить алкоголь, мы ходили на кроссфит по понедельникам, средам и пятницам, а остальные дни занимались дома", - поделился Рустам и добавил, что накануне суицида Кристина долго рисовала, не спала всю ночь и держала в руке подаренную им монету с гравировкой "Ты всегда в моем сердце", с которой женщина сделала последний в жизни шаг.

Ранее "Страна" сообщала, что вокалистка российской группы "Восток" Натэлла Ас покончила жизнь самоубийством.

Мы также рассказывали о самоубийстве сотрудника личной охраны Владимира Путина.