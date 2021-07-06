Возможно, у Кристины были проблемы с психикой. Фото: Экспресс газета

В российской культурной столице покончила с собой 29-летняя порноактриса Кристина Лисина, известная среди любителей пикантного жанра под псевдонимом Kris the Foxx.

Женщина выбросилась из окна своей недавно купленной питерской квартиры, расположенной на 22-м этаже.

О смерти 29-летней актрисы фильмов для взрослых сообщил ее 23-летний парень Рустам в Инстаграме.

"Приветствую всех! 29.06.2021 ушла из жизни моя девушка Лисина Кристина, также известная, как Kris the foxx. Для похорон требуется 70-80 тысяч руб. Просьба всех неравнодушных помочь финансово и сделать репост, любая сумма будет важна!" - написал молодой человек.

Почему похоронами не занимаются родственники Кристины, он рассказывать подписчикам не стал, сославшись на то, что устал отвечать на вопросы.

 Скриншот из Инстаграма парня порноактрисы

Камеры видеонаблюдения показали, что накануне суицида актриса зашла в свою многоэтажку с пачкой чипсов. Позже ее тело нашли прохожие. Предварительно установлено, что девушка прыгнула с пожарной лестницы на уровне 22 этажа.

На балконе поблизости полиция нашла упаковку чипсов, бутылку воды, а также банковскую карточку на имя погибшей. В руке у Лисиной была зажата монетка с надписью "Ты всегда в моем сердце".

 Тело Кристины

По сообщениям российских журналистов, правоохранителям не сразу удалось установить личность погибшей: у женщины не было с собой документов. 

Следственный комитет начал проверку по факту гибели Лисиной.

Между тем журналисты издания StarHit связались с близкими погибшей и узнали о ее жизни.

Кристина переехала в Петербург из Минусинска, где до 18 лет проживала в приемной семье. У девочки было обычное детство: школа, музыкалка, колледж, где обучали туристическому делу. В Петербург Кристина решила переехать два года назад. Там она устроилась работать в банк, в службу выдачи кредитов, но не продержалась и пяти дней. После этого ушла в порноиндустрию и даже успела поработать с такими звездами, как Рокко Сиффреди и Пьер Вудман.

Ее родная сестра Мария призналась, что никто из членов семьи не был против увлечения Кристины порнографией и не осуждал ее. Девушки были близки и много общались последние два года. Говорили они и за несколько часов до трагедии.

"Кристина решила выйти из этого бизнеса. Она рассказывала, что купила квартиру за 15 миллионов в центре Петербурга, собиралась пойти учиться на психолога и открыть свой салон красоты", - рассказала Мария.

Полгода назад Лисина влюбилась в Рустама и стала жить с ним. Как и у других пар, у них были взлеты и падения. 

Рустама в беседе с журналистами поведал о психических проблемах своей партнернши.

"Не знаю, что могло бы ей помочь. Возможно, психолог. Я много раз просил ее сходить к нему, но она так и не сделала этого. Все проблемы с психикой у нее из детства: Кристина - сирота, приемная мама то забирала ее из детдома, то отдавала назад", - отметил бойфренд Лисиной.

Что касается отношений в паре, то он сообщил, что с этой стороны все было хорошо.

"Я отучил ее курить, она перестала пить алкоголь, мы ходили на кроссфит по понедельникам, средам и пятницам, а остальные дни занимались дома", - поделился Рустам и добавил, что накануне суицида Кристина долго рисовала, не спала всю ночь и держала в руке подаренную им монету с гравировкой "Ты всегда в моем сердце", с которой женщина сделала последний в жизни шаг.

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