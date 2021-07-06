В качестве рабочей даты визита президента Украины Владимира Зеленского в США для встречи с американским лидером Джо Байденом рассматривается новая дата.

Ранее глава МИД Украины называл ориентировочным сроком встречи "конец июля".

Окончательная дата еще не утверждена, но речь идет о 26 июля (понедельник).

Об этом со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщает издание "Зеркало недели".

В то же время собеседники журналистов утверждает, что американская сторона хочет отсрочить приезд украинской делегации во главе с Зеленским на период после 2 августа. Причин для этого называют две:

глава Белого дома Джо Байден пока сосредоточен на выводе американских войск из Афганистана и сложных последствиях этого решения;





в Белом доме хотят, чтобы Зеленский прибыл в Вашингтон после того, как Конгресс уйдет на каникулы, чтобы у украинской делегации было меньше возможностей обсудить с сенаторами и конгрессменами не очень удобные для администрации Байдена темы "Северного потока - 2" и предоставления Украины ПДЧ в НАТО, ее желания стать членом НАТО и получить гарантии безопасности от США.

Американский Конгресс традиционно в августе уходит на каникулы, которые длятся пять недель (Сенат работает первую неделю) и заканчиваются в День труда (6 сентября).

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на конец июля планируется встреча в Вашингтоне Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Ранее "Страна" сообщала, что посольство США может возглавить экс-куратор антикоррупционных органов в Украине Джордж Кент.

5 июля в ходе форума "Украина 30" глава украинского МИД заявил, что американская сторона пока не определилась с точной датой встречи Зеленского и Байдена в США.