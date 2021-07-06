В ближайшем будущем специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау покинет переговорный процесс. Ее заменят другим человеком.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на близкий к переговорному процессу источник.

"Замена в ТКГ касается ОБСЕ. Грау... лна уходит – это факт", - сказал источник.

Он добавил, что на заседании ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе, которое состоится 7 июля на уровне глав делегаций, "об уходе Хайди Грау может быть пока еще официально не объявлено - или же будет объявлено 21 июля".

О причинах выхода посла Грау из Минского процесса не сообщается.

По словам источника, "преемник Грау уже определен - и это не представитель США, которая также состоит в ОБСЕ".

Пока агентству официально не подтвердили эту информацию источника.

Ранее представитель украинской стороны в ТКГ Сергей Гармаш написал на своей странице в Фейсбуке, что "на заседании Трехсторонней контактной группы 7 июля ожидается объявление кадровой ротации "высокого уровня". А 24 июня стало известно о плановой замене двух координаторов ОБСЕ в переговорном процессе. Пост координатора в политической рабочей группе заняла французский дипломат, посол Франции в России с 2017 по 2019 год Сильви-Аньес Берманн, а в гуманитарной подгруппе - Шарлотта Реландер.

Пост спецпредставителя ОБСЕ в Украине и ТКГ швейцарский дипломат Хайди Грау занимает с декабря 2019 года. Она сменила австрийского дипломата Мартина Сайдика.

Между тем "Страна" рассказывала, что 6 июля консультации политической рабочей группы ТКГ не состоялись, потому что Украина возмутилась приглашением Россией представительницы Донецка Майи Пироговой.