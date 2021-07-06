В российском городе Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности РФ задержала консула Эстонии Марта Лятте, во время того как тот пытался получить информацию закрытого характера.

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ во вторник, 6 июля.

"Задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - консул Генерального консульства Эстонской Республики в г. Санкт-Петербурге Март Лятте", - говорится в сообщении.

В ФСБ заявили, что такая деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ. Теперь к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Напомним, 23 апреля Латвия, Литва и Эстония приняли решение выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

В свою очередь МИД РФ выдворил двух литовских дипломатов, по одному из Латвии и Эстонии.

Также сообщалось, что в апреле ФСБ России сообщила о задержании с поличным в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Соснюка. По данным силовиков, он получал от гражданина РФ закрытую информацию из базы МВД. Его выслали из страны, в подробностях дела разбиралась "Страна".