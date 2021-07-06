В среду, 7 июля, на большинство областей Украины уже распространит свое влияние антициклон Cornelieke, который будет способствовать сухой малооблачной погоде и усилению жары. Однако на юге и востоке страны, погоду еще будет определять поле низкого атмосферного давления (циклон), поэтому кратковременные грозовые дожди завтра в этих регионах еще будут актуальны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В южных и восточных областях Украины завтра ожидаются кратковременные дожди, грозы, а ​​в отдельных районах днем возможет град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +15-20 градусов, а в дневные часы прогреется до +​​26-31.

В Киеве и области 7 июля - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью +15-20, днем ​​+26-31 градус. В Киеве ночью +17-19, днем ​​+28-30 градусов.

Температура воды в Днепре по состоянию на 8:00 6 июля составляла +25 градусов, уровень воды 450 см.

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