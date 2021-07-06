В городе Яремче Ивано-Франковской области пьяный 25-летний парень за рулем Volkswagen Touareg выехал на встречную полосу и сбил 32-летнюю жительницу Киева, которая ехала на мотоцикле. В результате женщина скончалась. Представители байкерского сообщества опасаются, что дело "замнут".

Об этом сообщают пресс-служба полиции и пользователь Facebook Николай Жук на странице "Байкеры Украины".

Смертельная авария произошла во вторник, 6 июля, в 7:15 на дороге Н-09 в Яремче на трассе Н-09. Правоохранители, приехав на место происшествия, выяснили, что 25-летний водитель Volkswagen Touareg двигался в направлении села Микуличин Ивано-Франковской области, однако на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате автомобиль столкнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar NS200, которым управляла 32-летняя жительница Киева.

От полученных травм она скончалась на месте аварии.

Фотография погибшей в аварии. Фото: Facebook/ "Байкеры Украины"

Водитель автомобиля, тоже житель Киева, не травмировался, в машине он находился сам. У него отобрали кровь на проверку состояния алкогольного опьянения. Результат показал, что мужчина находился в нетрезвом состоянии - 1,19 промилле.

"По факту аварии следователями начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.

Однако киевские байкеры считают, что дело могут "замять" из-за возможных влиятельных связей виновника происшествия.

"Сегодня утром одно пьяное (....) выехав на встречку, насмерть сбило девушку. Молодую, красивую. На моте. Давайте поможем найти его хотя-бы через соцсети. P.S. Драггер показал 1,19. Оно мажорное - могут пытаться отмазать", - сообщил байкер Николай Жук в Facebook.

Также он поделился фотографией предполагаемого виновника смертельной аварии.

Пользователи Facebook в комментариях также опубликовали фотографию паспорта предполагаемого задержанного. Судя по этим данным, его зовут Сергей Антонюк, городом его рождения указан Киев.

Напомним, недавно подо Львовом погиб 11-летний мальчик, которого пьяный отец усадил за руль BMW. Ребенок не справился с управлением, и автомобиль слетел в кювет.

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