Во время заседания суда прокуратура попыталась продлить сроки досудебного расследования в деле председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которого суд оставил под домашним арестом до 9 июля.

Об этом сообщает народный депутат от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook во вторник, 6 июля.

"Прямо сейчас по делу Медведчука прокуратура пытается продлить сроки досудебного расследования. Явно противозаконно. Справедливого решения не ждём. Комментарии позже", - написал Кузьмин.

После этого нардеп сообщил, что был заявлен отвод судье и заседание было закрыто. На данный момент дата рассмотрения дела об отводе не определена.

"Ждем. Продолжение следует", - резюмировал Кузьмин.

Напомним, 11 мая Медведчуку и нардепу от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Как вручали подозрение Медведчуку подробно рассказывала "Страна".

13 мая Медведчуку назначили меру пресечения в виде круглосуточного содержания под домашним арестом. После этого председатель политсовета анонсировал новые суды.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему суд отказался сажать Медведчука в тюрьму.