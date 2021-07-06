Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, недавно возглавившая рейтинг самых влиятельных женщин Украины, вскоре улетит в США готовить визит в Вашингтон Владимира Зеленского. На время ее отсутствия посольство будет возглавлять заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По данным издания, Квин покинет Киев 9 июля.

Также издание пишет, что утвержденной даты визита Зеленского в США все еще нет, но как рабочую источники назвали 26 июля. Правда, добавив, что американская сторона предпочитает оттягивать приезд украинской делегации во главе с Зеленским на после 2 августа.

Причин для отсрочки поездки приводят две:

глава Белого дома Джо Байден пока сосредоточен на выводе американских войск из Афганистана и сложных последствиях этого решения;

в Белом доме хотят, чтобы Зеленский прибыл в Вашингтон после того, как Конгресс уйдет на каникулы, чтобы у украинской делегации было меньше возможностей обсудить с сенаторами и конгрессменами не очень удобные для администрации БАйдена темы "Северного потока - 2" и предоставления Украины ПДЧ в НАТО, ее желания стать членом АльянсаНАТО и получить гарантии безопасности от США.

Что касается приезда Кента, то одни источники заверяют, что он прибудет на время отсутствия Квин, другие же утверждают, что чиновник возглавит посольство до официального назначения нового чрезвычайного и полномочного посла США в Украине, которое может произойти в октябре-ноябре этого года.

Собеседники издания предполагают: если Джордж Кент, в свое время бывший активным промоутером с американской стороны создания в Украине антикоррупционных органов, возглавит посольство даже на короткое время, борьба с коррупцией в нашей стране получит новый значительный импульс и достигнет новых глубин.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, кто такой Кент.

Мы также рассказывали об информации по поводу романа Квин и главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, который младше ее на 20 лет.