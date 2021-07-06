В России изменили правила возвращения из-за границы. Уже с 7 июля вакцинированных или переболевших Covid-19 граждане освободят от двукратного ПЦР-тестирования при въезде в страну. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача России.

Также Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для возвращающихся в Россию из-за границы россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или переболели Covid-19 в течение полугода.

"При наличии вакцинации против Covid-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании Covid-19 проведение лабораторного исследования на Covid-19 методом ПЦР … не требуется", - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил двукратное ПЦР-тестирование на коронавирус для россиян, приезжающих в Россию из-за границы, теперь им нужно будет сдать только один тест в течение трех дней с момента прибытия.

"В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на Covid-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на Covid-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)", - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

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