Когда поставки бланков наладятся, в МВД не знают. Фото: Полтавщина

Сервисным центрам Министерства внутренних дел задерживают подвоз бланков водительских прав и свидетельств о регистрации транспортных средств. Из-за этого выдача таких документов гражданам временно прекращена.

Сообщение об этом появляется при заходе на сайт Главного сервисного центра МВД.

"В связи с задержкой в поставках бланочной продукции от ГП "Полиграфический комбинат "Украина" возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации / перерегистрации транспортных средств и выдачи водительского удостоверения. За информацией о работе сервисных центров МВД следите на вебсайте РСЦ ГСЦ МВД соответствующего региона. Приносим извинения за неудобства!" - говорится в сообщении.

По контактному телефону сотрудники сервисного центра признаются, что не знают, когда хотя бы примерно наладятся поставки бланков.

Скриншот с сайта ГСЦ МВД

Подобные ситуации случаются время от времени. Ранее "Страна" сообщала об острой нехватке нотариальных бланков, из-за чего стало проблематично оформить доверенности.

Мы также писали, что с 1 января в Украине на несколько десятков гривен подорожало оформление ID-карт и загранпаспортов.

 

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