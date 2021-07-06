Сервисным центрам Министерства внутренних дел задерживают подвоз бланков водительских прав и свидетельств о регистрации транспортных средств. Из-за этого выдача таких документов гражданам временно прекращена.

Сообщение об этом появляется при заходе на сайт Главного сервисного центра МВД.

"В связи с задержкой в поставках бланочной продукции от ГП "Полиграфический комбинат "Украина" возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации / перерегистрации транспортных средств и выдачи водительского удостоверения. За информацией о работе сервисных центров МВД следите на вебсайте РСЦ ГСЦ МВД соответствующего региона. Приносим извинения за неудобства!" - говорится в сообщении.

По контактному телефону сотрудники сервисного центра признаются, что не знают, когда хотя бы примерно наладятся поставки бланков.

Подобные ситуации случаются время от времени. Ранее "Страна" сообщала об острой нехватке нотариальных бланков, из-за чего стало проблематично оформить доверенности.

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