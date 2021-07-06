Преступную группировку, которую подозревают в убийстве Амины Окуевой в 2017 году, обвиняют еще в ряде громких преступлений, в том числе и убийств.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Полицейские Киевщины направили в суд еще один обвинительный акт в отношении преступной группировки, которая обвиняется в убийстве Амины Окуевой и директора ГП "Капарол", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что в состав организации входили 7 человек, которые на протяжении 2013-2019 годов совершали убийства на территории столицы и Киевской области. Целью деятельности организации называют совершение умышленных убийств на заказ из корыстных побуждений.

При этом организатор распределил функции среди участников группировки. Руководитель и координаторы разрабатывали планы преступлений, давали указание другим участником и финансировали исполнителей, контролировали их действия и занимались конспирацией. Другие участники собирали информацию об объектах преступлений, подбирали транспорт и оружие.

На данный момент, кроме убийства Окуевой и директора предприятия "Капарол Украина", злоумышленникам инкриминируют еще ряд преступлений. Одно из них было совершено в марте 2013 года.

"Собрав информацию об образе жизни директора одного из строительных предприятий, злоумышленники выследили его на территории Дарницкого района города Киева, где нанесли многочисленные удары по голове битой, причинив множественные переломы костей черепа. В результате мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в сентябре 2019 года, получив заказ создать одному из частных предпринимателей такие условия, чтоб он согласился передать имущество заказчику, злоумышленники угрожали мужчине и подожгли его дом.

"Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале прошлого года правоохранители сообщили о задержании по подозрению в убийстве Игоря Редькина. 14 февраля 2021 года подозреваемого в убийстве Окуевой Редькина отпустили под домашний арест.

Также мы писали, что в феврале текущего года обвинительный акт в отношении преступной группировки Игоря Редькина, которую подозревают в трех убийствах: активистки Амины Окуевой, директора предприятия "Капарол Украина" Павла Зможного и директора отдела рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького, направили в суд.

Чем известна группировка Редькина ранее подробно писала "Страна".