Во вторник, 6 июля, глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко вновь приехал в Донецкую область, куда он ездил в прошлый раз в "клубничный тур" в день, когда он должен был быть на допросе в СБУ.

В этот раз он проехал шесть часов в поезде, чтобы привезти на Донбасс мелитопольскую черешню.

Но главное - бывший президент решил словить хайп на переименовании поселка Новгородское в Нью-Йорк. Хотя законопроект об этом внесли даже не депутаты его фракции, а "Слуги народа" и "Голос".

Но, видимо, благосклонность к этому ребрендингу со стороны посольства США подсказала бывшему президенту верный пиар-ход. Он лично привинчивал указатель "Нью-Йорк" на дорожном знаке города.

Публикуем подробности очередной поездки Петра Порошенко на Донбасс.

Куда и зачем ездил Порошенко

Как и в прошлый раз Петр Порошенко добирался до Донбасса на демократичном "Интерсити" Киев-Константиновка, который выезжает из столицы в шесть утра. С собой он взял коллегу по партии Ирину Геращенко, фотографа и оператора, которые фиксировали "выход в народ".

Не успел Порошенко доехать до места назначения, а на его странице в Facebook уже появились снимки, как он зашел пожать руки пассажирам - видимо, в другом вагоне, поскольку он с Геращенко ехал в полупустом.

Петр Порошенко в поезде. Фото: facebook.com/petroporoshenko

"Опять идем на восток, на встречу с нашими защитниками с 10-й ОГШБр. Едем не с пустыми руками. Вместе с волонтерами и патриотами отметим годовщину освобождения Славянска и Краматорска",- пояснил цель поездки экс-президент.

Выйдя из поезда Петр Алексеевич весь в черном и команда направились в новоиспеченный Нью-Йорк (переименованный поселок Новгородское). По дороге он заехал в штаб 10-й горно-штурмовой бригады и передал бригадный комплекс, сетку и пять генераторов, упомянув, что купили их в "Розетке" с большой скидкой.

На месте лидер "Евросолидарности" показал, как умеет организовывать работу и стал командовать выгрузкой свертков и коробок из машины.

Порошенко на Донбассе. Фото: facebook.com/petroporoshenko

- Становитесь в цепочку! - отдавал он распоряжения.

- Что мне тут взять? - попыталась взять сверток Ирина Геращенко.

- Ира, Ира - не дал ей вмешаться в процесс Порошенко.

Не дождавшись окончания выгрузки он отправился осматривать спортзал.

По словам Порошенко, обошлась вся техника примерно в 1 миллион гривен. Он уточнил, что половину этой суммы дал его фонд, "половину - украинский народ".

Напомним, что ГБР как раз в минувшую пятницу раздало "пидозры" по хищениям в армии времен Порошенко.

Директора бывшего завода Порошенко "Кузня на Рыбальском" и чиновников Минобороны подозревают в ущербе для армии на полмиллиарда - и это только на одном контракте по катерам "Кентавр". Подозрения вручены в минувшую пятницу.

Есть и другие эпизоды, там ущерб пониже, но тоже исчисляется миллионами.

Но об этом экс-президент пока молчал и угощал военных ягодами. За его спиной разгружали ящики с черешней, которые в этот раз привез экс-гарант.

Как рассказала Ирина Геращенко, клубника уже отошла, поэтому в этот раз привезли мелитопольскую черешню.

Порошенко привез черешню. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Вояж в Нью-Йорк

Далее Порошенко со свитой отправился в Нью-Йорк - бывший поселок Новгородское - где на пороге местного музея заявил, что его туда не пустили по личному приказу Зеленского.

По словам экс-президента, узнав о его приезде "директора заставили закрыть двери на замок".

"Владимир Александрович Зеленский, этим вы превращаетесь в дремучего Януковича. Вам это не поможет. Мы все равно еще раз сюда заглянем. Не тратьте силы!" - сказал политик и продемонстрировал табличку с новым названием населенного пункта, которую он собрался установить в бывшем Новгородском.

- Петр Алексеевич, вы помните, когда в последний раз вы были в Нью-Йорке? - спросила Ирина Геращенко, которая вместе с ним держала табличку на пороге музея.

- В сентябре 2018 года на Генассамблее ООН. Вместе с вами, - ответил ей Порошенко.

Далее вывеску, которую держали Порошенко и Геращенко, прикрутили к дорожному указателю на въезде в новоявленный Нью-Йорк.

"Твоё лицо, когда тебе обещали командировку в Нью-Йорк, но не уточнили, в какой", - комментируют в телеграм-каналах выражение лица Ирины Геращенко на этой фотографии.

В Нью-Йорке он также пытался пошутить и заявил, что американский тезка теперь лишь копирует украинский город.

"Сегодня есть украинский Нью-Йорк и тот, который копирует наши украинские достижения", - заявил Порошенко.

К слову, у жителей переименованного поселка совсем другие мнение относительно "достижений" своего населенного пункта - о чем они рассказали "Стране".

Критиковал Зеленского, "Квартал" и каблуки

Следующей точкой стали Краматорск, где Порошенко встретился с волонтерами из "Українського розмовного клуба". На встречу с экс-гарантом пришло человек 20. Они хором спели гимн.

Правда, сам волонтерский центр, у которого пели сторонники Петра Алексеевича, попал в кадр обрисованными и немного обшарпанными стенами.

Под конец Порошенко выступил в Славянске - в честь седьмой годовщины взятия города ВСУ. Митинг прошел в лучших традициях прошедшей предвыборной кампании.

В парке Шелковичный, где находится ветхая сцена, бывший гарант заявил, что не позволит провести Зеленскому референдум по разрыву связей с Донбассом.

И предложил президенту использовать его опыт, когда Порошенко после взятия Славянска "выгнал с двух третей украинского Донбасса российских наемников". То есть нужно, видимо, воевать.

Правда, почему тогда сам экс-гарант подписал после этого Минские соглашения и не отвоевал остальную территорию, он не рассказал.

Также Порошенко предположил, что ничего не выйдет из дел против замминистра обороны Игоря Павловского, который закупал у заводов Порошенко и его партнеров продукцию по завышенным ценам или "заниженному" качеству.

И тут, кстати, Петру Алексеевичу почему-то веришь на слово. Но сам факт, что он вспомнил о Павловском даже в Славянске, говорит о том, что подозрения этому экс-чиновнику его не на шутку беспокоят.

Далее он напомнил, что сценарий парада к 30-летию поручили сценаристу "Квартала 95". И упомянул, что украинских женщины-военных "вытолкали на каблуках на парад, чтобы они отдавали честь Зеленскому".

Правда послушать Порошенко людей собралось не слишком много. Вот кадр из трансляции.

А вот фото местного издания "Карачун", которое показывает, сколько на самом деле фанатов у Порошенко в Славянске.

Как рассказали "Стране" жители Славянска, на митинг к Порошенко пришли 60-70 человек, из них местных - человек десять.