Мендель предложила подписчикам выбрать образ, в котором она будет на обложке своих мемуаров. Фото

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель предложила своим подписчикам в Instagram выбрать образ, в котором она предстанет на обложке ее готовящихся к выходу мемуаров.

Экс-спикер Офиса президента представила три варианта.

Элегантный - в красном платье с открытой спиной и распущенными волосами:

Деловой - в темном пиджаке с белой блузкой и собранными волосами:

Повседневный - в джинсовом костюме и футболке:

"Какой образ вы выбрали бы на обложку?" - подписала Мендель публикацию в социальной сети.

Напомним, Юлия Мендель заняла должность пресс-секретаря президента Зеленского 3 июля 2019 года. До назначения она работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере", сотрудничает с The New York Times, писала для украинского Forbes и американского Politico. Также Мендель указывалась как координатор по связям с медиа представительства Всемирного банка в Украине.

В апреле 2021 года она написала заявление об отставке. По словам нашего источника, ее работой был недоволен руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Мендель на должности пресс-секретаря Зеленского сменил телеведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

1 июля Мендель сообщила, что написала книгу мемуаров о своей двухгодичной работе в ОП. Недавно она зачитала отрывок из книги, в котором говорится о ее жизненном пути и давлении России, которое она успела ощутить.

Чем запомнилась Мендель на посту пресс-секретаря подробно писала "Страна".