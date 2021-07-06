Во вторник, 6 июля, официальные консультации политической рабочей группы Трехсторонней контактной группы по Донбассу не состоялись, потому что сторона Россия пригласила так называемую представительницу временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины Майю Пирогову.

Об этом сообщает представитель украинской стороны в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш в Facebook.

Как рассказал Гармаш, в политической рабочей группе ТКГ состоялся дебют нового назначенного ОБСЕ модератора Сильвии Берманн и представитель России "спровоцировал ее на объявление неформальной консультации – формальным заседанием".

При этом, как уже было предупреждено ранее, в случае официального заседания украинская сторона может быть представлена только в полном составе, с представителями ОРДЛО от Украины.

"Раз заседание объявлено официальным – мы с Казанским сели за стол переговоров. После недолгого замешательства, в Донецке все-таки решили сорвать начавшийся диалог и втащили, так сказать, в студию Майю Пирогову, осужденную украинским судом за террористическую деятельность. Мы, как и предупреждали, в таком случае были вынуждены выйти из виртуальной " комнаты переговоров". Впоследствии вышли и все остальные", - рассказал Гармаш.

При этом Берманн, которая ранее была послом Франции в России, оказалась по словам Гармаша в неловкой ситуации. По мнению Гармаша, встреча с ней не предвещает никаких перемен в Минском процессе, хотя "в ичном общении она очень приятная женщина".

"Но на общей неформальной сессии новый модератор заявила о сохранении старых "практик", которыми предыдущий модератор, собственно, и завел работу подгруппы в тупик. А именно: "не интересоваться статусом участников рабочей группы". То есть, не спрашивать, кто они и кого и з членов ТКГ представляют. Хотя в Комплексе мер прямо записано, что рабочие группы "отражают состав ТКГ", а на сегодняшний день "люди из Донецка и Луганска" официально не представляют никого из членов ТКГ.

По сути, "этот путь" означает, что в процессе так и не появится второй стороны конфликта: Россия будет заявлять, что она посредник, а ее марионетки из Луганска и Донецка будут продолжать самопровозглашать себя "сторонами конфликта", не имея при этом никакой субъектности. Ну а если нет второй стороны, то и конструктивный диалог невозможен", - резюмировал Гармаш.

Напомним, ЕС призвал Россию полностью взять на себя ответственность за выполнение Минских соглашений.

Также сообщалось, что в МИД РФ связали выдачу паспортов на Донбассе с невыполнением Украиной Минских соглашений.