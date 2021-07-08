Сегодня, 8 июля, в православии отмечается день памяти святых Петра и Февронии. Они прославились глубокими чувствами друг к другу. Пара сохранила и пронесла их через всю жизнь. Супруги умерли в один день и час.

Отталкиваясь от этой даты, учреждена светская дата - день семьи. Или же день семьи, любви и верности. В народе он называется летним Днем влюбленных.

Петр был муромским князем. Он захворал и никто не мог ему помочь. Спасла мужчину лишь крестьянка Феврония. Женщина поставила на ноги князя с помощью целебных трав, после чего Петр предложил выйти за него замуж.

Народ не принял Февронии в роли княгини. Но Петра это не смутило. Он не отказался от жены и покинул престол. Началась борьба за пост, во время которой проливалась кровь. Тогда местные решили, что надо возвращать Петра. Он согласился, но при условии, что с ним будет супруга. На том и договорились. По прошествии лет Феврония стала местной любимицей.

На старости лет Петр и Феврония ушли в мужской и женский монастыри. Он не виделись, но ежедневно молились, в том числе, чтобы умереть одновременно. Так и случилось. Они скончались в один день и час. Покоятся в одном гробу, разделяемый перегородкой.

История любви супругов легла в основу множества сказок о том, что "жили они счастливо и умерли в один день". По мотивам их великих чувств празднуется и день семьи.

Парам ставятся в пример отношения Петра и Февронии: быть вместе в самых сложных ситуациях, подставлять плечо, помогать, лечить, не предавать, ценить, уважать. В день семьи, любви и верности принято дарить белые ромашки как символ светлых чувств.

"Страна" собрала красивые открытки с праздником, которые можно опубликовать в соцсетях, отправить близким и друзьям.

С Днем семьи, любви и верности 2021: открытки