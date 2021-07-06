В Посольстве США заявили, что не планируют отправлять Украине документы о санкциях против олигарха Игоря Коломойского.

Об этом со ссылкой на ответ дипломатического представительства сообщает "Зеркало недели".

Еще в марте секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Украина на данный момент не реагирует на санкции США против Игоря Коломойского и других нардепов, потому что не получила от Вашингтона соответствующих документов.

В посольстве США в Украине заявили, что никаких документов Штаты не будут предоставлять по этому вопросу.

"Во-первых, "в соответствии с действующими регуляциями, Соединенные Штаты не предоставляют совместных пакетов документации, используемой при введении санкций против коррупционеров в США";

Во-вторых "господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил", - говорится в ответе.

Также в издании добавили, что в связи с подготовкой визита президента Украины Владимира Зеленского в США, "Белый дом запросил у украинской стороны всевозможную информацию о деятельности Игоря Коломойского".

Напомним, 5 марта Вашингтон, в связи с обвинениями в коррупции, ввел санкции против Игоря Коломойского. Соответствующие ограничения поддержал и Владимир Зеленский. Ограничительные меры внедрили в связи с обвинениями в коррупции. Вместе с Коломойским под санкции США попали его жена, дочь и сын. В то же время Украина никаких санкций против олигарха не ввела до сих пор.

Ранее "Страна" публиковала полный текст заявления Энтони Блинкена о введении санкций против Коломойского, в котором госсекретарь США обвинил бизнесмена в попытках подорвать демократию в Украине.