Госдеп не будет отправлять Украине документы по санкциям против Коломойского
В Посольстве США заявили, что не планируют отправлять Украине документы о санкциях против олигарха Игоря Коломойского.
Об этом со ссылкой на ответ дипломатического представительства сообщает "Зеркало недели".
Еще в марте секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Украина на данный момент не реагирует на санкции США против Игоря Коломойского и других нардепов, потому что не получила от Вашингтона соответствующих документов.
В посольстве США в Украине заявили, что никаких документов Штаты не будут предоставлять по этому вопросу.
"Во-первых, "в соответствии с действующими регуляциями, Соединенные Штаты не предоставляют совместных пакетов документации, используемой при введении санкций против коррупционеров в США";
Во-вторых "господин Коломойский - гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил", - говорится в ответе.
Также в издании добавили, что в связи с подготовкой визита президента Украины Владимира Зеленского в США, "Белый дом запросил у украинской стороны всевозможную информацию о деятельности Игоря Коломойского".
Напомним, 5 марта Вашингтон, в связи с обвинениями в коррупции, ввел санкции против Игоря Коломойского. Соответствующие ограничения поддержал и Владимир Зеленский. Ограничительные меры внедрили в связи с обвинениями в коррупции. Вместе с Коломойским под санкции США попали его жена, дочь и сын. В то же время Украина никаких санкций против олигарха не ввела до сих пор.
Ранее "Страна" публиковала полный текст заявления Энтони Блинкена о введении санкций против Коломойского, в котором госсекретарь США обвинил бизнесмена в попытках подорвать демократию в Украине.