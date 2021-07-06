Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в первом полугодии 2021 года запретило 7 украинских и российских фильмов и сериалов для показа и распространения на территории Украины. В их числе популярный в прошлом сериал "Не родись красивой".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными удостоверения на право распространения и демонстрации таких фильмов и телесериалов:

в первом полугодии 2021 года запретило 7 украинских и российских фильмов и сериалов для демонстрации и распространения на территории Украины.

"Ищите маму" (Россия, 2012 год);

"Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013 года);

"Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005 год);

"Не родись красивой" (Россия. 2005-2006 года);

"Одноклассницы (Право на счастье)" (Россия, 2007 год);

"Офицерские жены" (Украина, 2015 год);

"Счастливого пути!" (Россия, 2008 год).

Причиной запрета стало участие в этих фильмах и сериалах лиц, внесенных в список создающих угрозу национальной безопасности Украины. Речь идет об актрисе Юлии Глебовой, экс-участника дуэта "Чай Вдвоем" Дениса Клявера, актеров Константина Кабанова и Романа Курцина.

Отметим, что недавно украинский телеканал "1+1" анонсировал премьеру сериала "Моя любимая Страшко", который является римейком российского "Не родись красивой".

Напомним, ранее Минкульт внес российскую поп-звезду Филиппа Киркорова в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Певец снимался в фильмах студии "Квартал 95", одним из руководителей которой ранее являлся действующий президент Украины Владимир Зеленский. Внесение артиста в список могло повлечь запрет на показ фильмов и сериалов с участием Киркорова. Однако спустя несколько дней певца исключили из "черного списка" по неизвестной причине.

Тем временем в Беларуси запретили трансляцию украинских телеканалов UA и KVARTAL TV из-за нарушений в области рекламы. Разрешения на их вещание в республике аннулированы белорусским Министерством информации.