Перед выходом "Моей любимой Страшко" в Украине запретили "Не родись красивой"
Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в первом полугодии 2021 года запретило 7 украинских и российских фильмов и сериалов для показа и распространения на территории Украины. В их числе популярный в прошлом сериал "Не родись красивой".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными удостоверения на право распространения и демонстрации таких фильмов и телесериалов:
в первом полугодии 2021 года запретило 7 украинских и российских фильмов и сериалов для демонстрации и распространения на территории Украины.
- "Ищите маму" (Россия, 2012 год);
- "Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013 года);
- "Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005 год);
- "Не родись красивой" (Россия. 2005-2006 года);
- "Одноклассницы (Право на счастье)" (Россия, 2007 год);
- "Офицерские жены" (Украина, 2015 год);
- "Счастливого пути!" (Россия, 2008 год).
Причиной запрета стало участие в этих фильмах и сериалах лиц, внесенных в список создающих угрозу национальной безопасности Украины. Речь идет об актрисе Юлии Глебовой, экс-участника дуэта "Чай Вдвоем" Дениса Клявера, актеров Константина Кабанова и Романа Курцина.
Отметим, что недавно украинский телеканал "1+1" анонсировал премьеру сериала "Моя любимая Страшко", который является римейком российского "Не родись красивой".
Напомним, ранее Минкульт внес российскую поп-звезду Филиппа Киркорова в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Певец снимался в фильмах студии "Квартал 95", одним из руководителей которой ранее являлся действующий президент Украины Владимир Зеленский. Внесение артиста в список могло повлечь запрет на показ фильмов и сериалов с участием Киркорова. Однако спустя несколько дней певца исключили из "черного списка" по неизвестной причине.
Тем временем в Беларуси запретили трансляцию украинских телеканалов UA и KVARTAL TV из-за нарушений в области рекламы. Разрешения на их вещание в республике аннулированы белорусским Министерством информации.