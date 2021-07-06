Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины на заседании по делу "вагнеровцев" заслушает бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Соответствующее решение было принято на организационном заседании ВСК во вторник, 6 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".

Также комиссия приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК.

Глава этой ВСК, депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что следующее заседание комиссии состоится 16 июля.

Согласно утвержденному плану работы ВСК будет заниматься:

в июле-августе темой вагнеровцев;

в сентябре-октябре комиссия проверит факты, обнародованные в СМИ "о возможном способствовании РФ в противоправной деятельности, подрывающей основы национальной безопасности Украины со стороны представителей органов госвласти Украины и других лиц, участвовавших в переговорах с представителями государства-агрессора и террористических организаций ОРДЛО";

в ноябре-декабре - изучением вопросов, связанных с составлением и выполнением минских договоренностей, меморандумом о выполнении положений протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы о мирном урегулировании ситуации на Востоке Украины, а также комплексом мероприятий по реализации Минского протокола 11-12 февраля 2015 года и событиям "Дебальцевского котла" (февраль 2015 года).

Напомним, в мае Верховная Рада не приняла постановление о создании ВСК по вопросам расследования по делу "вагнеровцев". За соответствующее постановление №4105, которое инициировала фракция партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", народные депутаты отдали 92 голоса. В то же время Рада проголосовала (252 голоса) за создание другой ВСК по расследованию противоправных действий руководства страны, которые привели к угрозе суверенитета и нацбезопасности.

Что касается "дела вагнеровцев", события произошли еще летом 2020 года в районе Минска накануне президентских выборов в Беларуси. Тогда задержали 33 человека. В республике заявили, что они работали на ЧВК "Группа Вагнера". Оказалось, что некоторые из них подозреваются в участии в военных действиях на Донбассе.

Позже Украина обратилась к Беларуси с просьбой передать военных Киеву, однако после этого Минск принял решение отправить их в РФ.

Между тем, среди политиков и журналистов, близких к Петру Порошенко и Александру Турчинову, появилась версия, что "вагнеровцев" специально в Беларусь из РФ выманивали украинские спецслужбы, а у Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношений с Россией, и устроили слив информации. Для проверки этой версии и хотели создать отдельную ВСК.