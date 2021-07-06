Бывший исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Солодченко подал документы на участие в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом он написал в своем Facebook во вторник, 6 июля.

"Подал документы на директора БЭБ", - сообщил Солодченко.

Заявки на участие в конкурсе на главу Бюро экономической безопасности комиссия принимает до 20:00 среды, 7 июля.

Сергей Солодченко занимал должность исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы с 19 марта по 26 ноября 2020 года. Также в марте прошлого года он был назначен на пост первого заместителя руководителя ведомства.

Как писала "Страна", Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию, было создано правительством 12 мая. Образование этого органа требовал от Украины Евросоюз.

Мы подробно анализировали, как поменяет расклады по бизнесу и схемам БЭБ и кто его может возглавить.

Также мы сообщали, что 19 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность директора БЭБ от Совета национальной безопасности и обороны Украины. Главой комиссии избран внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака, экс-министр экономики Тимофей Милованов.