Во вторник, 6 июля, умер председатель Государственного агентства водных ресурсов Валентин Шлихта. Ему было 58 лет.

Об этом в Facebook сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

"Сегодня ушел из жизни наш коллега Валентин Михайлович Шлихта", - написал Абрамовский.

Также он выразил соболезнования родным и близким председателя. Причина смерти главы Госводагентства в сообщении не указана.

Валентин Шлихта возглавил Государственное агентство водных ресурсов Украины в июле 2020 года. До этого он работал руководителем государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак", а также заместителем головы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережения Украины.

Напомним, в конце мая умер бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Он пропал во время дайвинга вблизи города Дахаб. Он слишком долго пробыл под водой и очень быстро вынырнул из глубины в 40 м, спасти его не удалось.

Также мы писали о том, что в мае на 45-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Петрович Бешта.