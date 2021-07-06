Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил Францию и Германию в потере Украиной и Грузией части своих территорий.

Об этом он заявил в интервью "Forbes", обнародованном во вторник, 6 июля.

"Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-либо за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть", - заявил Данилов.

Напомним, месяц назад во время брифинга Данилов уже предъявлял претензии к Франции и Германии. Он говорил, что эти две страны отказались предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО в 2008 году. После этого последовали нападение на Грузию и российская аннексия Крыма.

В интервью "Форбс" Данилов заявил, что при встрече с немецким и французскими партнерами напоминает им об этом. Отметим, что Франция и Германия вместе с Украиной и Россией входят в Нормандский формат, который занимается вопросами Донбасса.

"Я не дипломат, и мне никто не запрещает называть вещи своими именами. Россия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план действий по членству в НАТО. Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю", - сказал секретарь СНБО.

Он объяснил такой шаг Германии и Франции их заинтересованностью в сотрудничестве с РФ, поскольку они являются политическими и экономическими партнерами России.

В этом же интервью Алексей Данилов заявил, что Украина еще в 1991 году должна была перейти на двуязычие - на украинский и английский языки.

Ранее мы рассказывали, что ранее Франция и Германия заявили, что по Донбассу важно выполнить парижские договоренности.