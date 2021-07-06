В среду, 7 июля, на Ивана Купала Украина станет местом баталий южного циклона и восточного антициклона с необычным именем Kornelieke. Об этом сообщила в соцсети синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон давит и продвигается мощно, однако завтра циклон еще будет сопротивляться и потому грозовые дожди останутся на Юге Украины, на востоке и в центре. В дневные часы "левый" атмосферный фронт с запада приведет кратковременные дожди с грозами в наших западных областях. Карта 2", - предупреждает синоптик.

По ее данным, в ночь на Ивана дожди вероятны только в южной части, восточных и центральных областях. В северных регионах завтра дождей не ожидается.



"Температура воздуха набирает летние обороты, в среду ожидается + 26 + 33 градуса, а вот на юге на несколько градусов будет свежее, + 24 + 28 градусов. В Киеве в ночь на Ивана предполагается + 18 + 20 градусов, гуляйте около рек и озер на здоровье. Днем 7 июля в Киеве будет солнечно и жарко, + 28 + 30 градусов", - пишет Наталья Диденко и добавляет, что антициклон таки "додавит своим авторитетом" и вытеснит дожди из Украины, а жара усилится.

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