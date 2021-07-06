Украинский певец Mеlovin (в миру - Константин Бочаров) во время своего выступления на фестивале Atlas Weekend поцеловал мужчину на сцене.

После чего разразился ЛГБТ-скандал: транслировавший это телеканал вырезал момент с поцелуем. После чего получил порцию обвинений в гомофобии и вынужден был извиняться.

"Страна" рассказывает, что случилось на Atlas Weekend и что известно о музыканте, который признал, что он бисексуал.

Что произошло на сцене Atlas Weekend

История с ориентацией Меловина переросла в медийный и политический скандал после того, как певец на фестивале Atlas Weekend публично поцеловал мужчину на сцене. Многотысячная армия зрителей, которая присутствовала на концерте, поддержала это аплодисментами и возгласами. Но в эфире на канале М1 этот момент из трансляции оказался вырезанным.

В сети, между тем, фрагмент поцелуя певца на сцене можно найти свободно. Так, Telegram-канал "Политика Страны" обнародовал скандальный поцелуй украинского певца на сцене. Видно, как свое выступление он заканчивает, целуя вначале девушку из своей команды, а затем парня. В руке Меловин в это время держал флаг ЛГБТ.

На своей странице в Instagram, он написал "Я - #Би", и, похоже, хэштегом запустил флешмоб бисексуальности. И заодно покритиковал телеканал М1.

"Мы - сильный народ. Мы не боимся двигаться вперед, чувствовать ритм времени и идти в ногу с другими демократическими странами. Но этому движению мешают только старые склепы, наблюдателем которых я был сегодня.

Мой официальный каминаут, который состоялся со сцены, был вырезан из прямого эфира М1. Мое видео до сих пор не загружают на YouTube. И все потому, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу ...

И в это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если так, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины", - написал он.

В соцсетях по этому поводу вспыхнул очередной скандал. Пользователи принялись хвалить артиста за смелость и обвинять телевидение и организаторов фестиваля в гомофобии.

Группа компаний Star Light Media, в которую входит канал М1, выразила публичное сожаление тем, что момент с поцелуем не попал в трансляцию. В медиагруппе заявили, что поцелуй мужчин вырезали не специально, и пообещали выпустить новостной сюжет на СТБ о признании Melovin. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Star Light Media в Facebook.

"Камингауты - очень важны. Это проявление права на свободу самовыражения и признак демократического общества. Мы рады приветствовать поступок Melovin, который сделал одно из первых таких заявлений среди публичных людей в Украине", - заявили в медиагруппе.

Кроме того, в Star Light Media утверждают, что момент камингаута Melovin не попал в эфир не специально, а из-за традиционных принципов трансляции.

"Нам всем жаль, что столь важный момент заявления артиста не попал в прямой эфир. Жаль, что команде канала не сообщили о запланированном моменте и трансляция продолжилась по традиционным принципам эфира - активность переключений, изменение локаций и участников ради большей динамичности и яркости кадра", - сказано в заявлении группы компаний.

Также в медиагруппе отметили, что в новостях на СТБ выйдет большой материал о камингауте певца. Кроме того, сотрудники канала М1 совместно с командой Atlas Weekend ведут ускоренную работу над концертной версией эфира, куда войдет момент поцелуя певца с мужчиной, и которая станет доступной уже сегодня.

На сайте СТБ появились подробности сюжета, который выйдет в эфир. Журналисты раскрыли личность тех, с кем на сцене целовался артист и кто его поддержал.

"Melovin поцеловался на сцене с девушкой, участницей модельного реалити "Супер Топ-модель по-украински" - Марго - и парнем, тем самым сказав: любовь - это любовь, и любить нужно того, кого тебе действительно хочется любить!" - говорится в сюжете СТБ.

СМИ также сообщает, что первыми, кто поддержал певца, стали главная холостячка страны Злата Огневич и певица, участница шоу "Х-фактор" Алина Паш.

"Мел! Поддерживаю тебя! Свобода быть собой - наивысшая ценность!" - написала в своем блоге в "Инстаграм" Злата Огневич.

Что известно о певце

Артист Mélovin - 24-летний украинский певец Костя Бочаров, который представлял Украину на песенном конкурсе Евровидение в 2018 году и с песней "Under the Ladder" и занял 17-е место.

Международный конкурс тогда проходил в Португалии и зрители могли запомнить участника от Украины по разным глазам и яркому выступлению с пылающим роялем-гробом на сцене. Он открывал гранд-финал песенного конкурса.

Отличительной чертой стиля Меловина является линза в левом глазу. То есть правый глаз у него без линзы, а левый с линзой, символизирующей искусство.

Меловин сам из Одессы. Родился 11 апреля 1997 года в традиционной семье, где мама работает бухгалтером, а отец - водителем. Музыкой увлекся с ранних лет, когда бабушка подарила ему музыкальную шкатулку с композицией Бетховина "К Элизе".

В школьном возрасте мальчик пел в хоре, проявлял актерские способности, писал сценарии и участвовал в концертах. В своих интервью он неоднократно говорит, что родная школа № 27 "воспитала в нем личность".

В 2009 году будущая звезда поступил в школу Народного театра "Самоцвіти", где учился театральному мастерству сначала у педагога Марии Стельмах, после - у заслуженной артистки Украины Натальи Бузько. Театральную школу он окончил с отличием.

Костя побеждал во многих городских конкурсах и фестивалях актерского мастерства, пробовал себя ведущим городских мероприятий. Искал свой стиль и музыку, участвовал в различных ТВ-шоу.

В 2013 году парень придумал себе творческий псевдоним Melovin, который сопровождает его до сих пор. Это производное слово от Halloween и дизайнера Александра Маккуина. И музыкант не любит, когда его называют как-то иначе. Даже родителей и близких он просит называть его хотя бы сокращенно - Мэл.

В 2015 году от становится победителем 6-го сезона шоу "Х-Фактор". Наставником юного дарования тогда был продюсер Игорь Кондратюк, который отметил в Косте Бочарове упорство и талант.

В его анкете говорилось, что он больше всего стремится избежать насмешек, а в родной Одессе ему приходится раз за разом слушать в свой адрес осуждение - "Не такие волосы, одежда, даже мечта не такая".

"Шли с подругой по 8-му километру. И когда мне навстречу подошла женщина и сказала: "@ля, ты еще живой?!" с таким просто...так вот посмотрела с низу до головы...так вот... Оглядела тебя. И когда ты видишь какие-то взгляды в твою сторону, ты пытаешься их не замечать. Я очень часто хожу в очках. Мне так легче", - рассказывал он.

В шоу зрительское голосование обеспечило Косте выход в финал, где он исполнил песню "Заплуталась" вместе с Jamala.

В сентябре 2015 года Константин поступил в Киевский институт музыки им. Р. М. Глиэра.

В 2016 году певец выпустил свой дебютный трек "Не одинокая".

Нацотбор на "Евровидение" Меловин покорил лишь со второго раза. Первая попытка в 2017 году была неудачной. Тогда он исполнил песню Wonder, но мнения судей и телезрителей разошлись. В итоге артист занял третье место. Украину на конкурсе выпала честь представлять коллективу "O.Torvald", который занял 24 место из 26 возможных.

Зато песня Wonder понравилась слушателям и по состоянию на сегодня ее услышали свыше миллиона подписчиков официального канала певца на YouTube. К тому же, хит закрепил за собой лидирующие строчки многих музыкальных чартов.

В мае 2017 года певец представил очередной новый сингл Unbroken на проекте "Украина ищет таланты. Дети". После этого Melovin дал свой первый гастрольный тур.

Плодотворным стал 2017 год, когда певец записал трек Hooligan, снял на него клип и записал свой дебютный сольный альбом Face to Face.

ЛГБТ и Меловин

Некоторые отсылки к нетрадиционной ориентации у музыканта встречались и раньше. Например, он красил волосы напополам, не хотел раскрывать подробности своей личной жизни. Говорил, что его сердце занято музыкой.

Своих поклонников он называл меловинаторами и даже сделал в их честь татуировку с надписью "Brave. Love. Freedom" (перевод с англ. "Смелость. Любовь. Свобода"). Те же ценности пропагандируют и в ЛГБТ.

А год назад в проекте "Экзамен" с Машей Ефросининой Меловин вспомнил, как европейская пресса после его выступления на Евровидении в 2018 году писала о нем, как о гей-иконе.

"Слушай, это круто! Потому что это очень благодарная аудитория. Люди, которые в какой-то мере несчастны, они всегда ищут кого-то, кто чуточку сильнее, чтобы подержаться и стало легче. Люди, которые ищут также поддержку, которым максимально тяжело в этом мире, которые постоянно бегают, скитаются, не могут найти себя, договориться с родителями и пообщаться на эти темы. Я всегда говорил, что буду представлять их интересы. Я всегда представлял их интересы. Я всегда заступался за них", - поделился он своими мыслями.

При этом в этом же интервью Меловин со слезами на глазах признался, что потерял друга по переписке, который был геем. Молодого человека убили во время облавы на ночной клуб в Одессе.

Он откровенно восторгался теми, кто открыто говорит о своей сексуальной ориентации, мол "гомофобом быть в 21 веке это вообще какая-то тупость. Тупость и недоразвитость. А тем более убивать людей", - рассказал он об опыте, который получил лет в 15.

На вопрос Ефросининой о том, собирается ли он публично поддерживать движение ЛГБТ на концертах, он тогда ответил так: "Я впервые захотел такое сделать во Львове, когда я увидел, что в зале парень с парнем целовались и девушка с девушкой целовались. И зал кричал и аплодировал, я понял, что блин, я собрал каких-то других людей вокруг себя. Это безумно было круто".

На видео - с 14:55

"Дешевый пиар". Реакция соцсетей

В то же время, многие считают, что ЛГБТ-тематика у певца - это лишь повод поймать хайп и сделать карьеру. Также в Сети удивляются тому, что ТВ извиняется за вырезанный кадр с гомосексуальным поцелуем.

"Переживаю, как бы Пинчук (владелец телеканала М1 - Ред.) не приказал своим соросятам мужского пола перецеловаться в поддержку Меловина.

Просто Голос же раскололся на две части, им будет неприятно друг с другом из за этого", - пишет нардеп Макс Бужанский.

Спецкор "Страны" Олеся Медведева считает, что каминг-аут "слизан" с поведения победителей Евровидения.

"Вот ничего своего не могут придумать, типа мегаэпатаж и сильно каминг-аут, а на деле слизано с поведения победителей Евровидения этого года. Там солист группы со всеми целовался. Ну не могут придумать как же ещё обратить на себя внимание, кроме как пососаться, облизаться или ещё чего.

Ещё и типа М1 из эфира эту сценку вырезал, уже жалуются что радугу притесняют. Дешевый пиар, как и везде.

Атлас, не расстраивай!"

Журналист Юрий Ткачев провел интересные параллели.

"Народ в ленте массово возмущается каким-то певцом, который на концерте засосал другого музыканта мужескага пола.

Не вижу тут ничего такого, на самом деле.

Ради хайпа, славы и карьеры делают штуки и похлеще, например, в политические украинцы записываются и потом на голубом глазу вещают, как они забыли русский язык и возненавидели москалей (строго по Булгакову, "с ноября прошлого года").

А это, согласитесь, похуже чем с мужиками целоваться".