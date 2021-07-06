В одном из сел Черниговской области 12-летняя девочка забеременела от 17-летнего парня. Подростки заявляют, что ребенок желанный, и они будут воспитывать его вместе, но молодому человеку грозит от 10 до 15 лет за связь с несовершеннолетней.

Об этом сообщает "Суспильне".

12-летняя Наталья, девочка из многодетной семьи, ждет ребенка от 17-летнего Сергея. Подростки говорят, что хотят узаконить отношения, купить дом, жить отдельно от родителей и воспитывать ребенка. Сейчас девочка уже на шестом месяце беременности.

Сергей говорит, что мечтал стать отцом в 20 лет, но это произошло раньше. Как так случилось, что от него забеременела 12-летняя девочка, толком парень объяснить не может.

"Ее родители пошли другой дом протапливать. Остались мы в одном доме. Дед с бабкой в одной комнате спали, мы - в другой, но на разных кроватях. Как-то это случилось, что я прилег к ней... Я мечтал стать отцом в 20 лет, а получилось - в 18", - рассказал Сергей.

По словам Натальи, Сергей просто предложил ей половой акт, а она сначала отказалась, а потом согласилась, зачем - объяснить сейчас уже не может.

Мать девочки Людмила заявляет, что знала об отношениях несовершеннолетней дочери и Сергея. Однако дочь грозилась что-нибудь с собой сделать, если ее избранник уйдет. О беременности все узнали несколько месяцев назад: девочке стало плохо в школе, и семья обратилась к врачу. УЗИ показало 10,5 недель беременности.

После этого семья переехала, а Наталья встала на учет к гинекологу. Сейчас Сергей и Наталья живут вместе с родителями девочки.

К Сергею уже приезжала полиция. Парень утверждает, что якобы не знал, что интимные отношения с несовершеннолетней уголовно наказуемы. Открыто производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины - изнасилование малолетней. Парню может грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Николаевской области 13-летняя школьница забеременела от отчима.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге несовершеннолетний парень облил бензином и поджег свою беременную девушку.