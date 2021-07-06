В польском Варминско-Мазурском воеводстве в озеро упал частный вертолет с тремя украинцами на борту, в числе которых несовершеннолетняя девушка. В результате все они получили травмы. Пострадавших госпитализировали в местные медучреждения.

Об этом сообщает издание RMF24.

Инцидент произошел утром во вторник, 6 июля. По словам очевидцев, через некоторое время после взлета у вертолета возникли проблемы с двигателем и он начал опускаться, пока окончательно не упал в озеро Талты. В результате летательный аппарат полностью затонул.

Троих украинцев, оказавшихся в воде, подобрали проезжавшие мимо на моторной лодке туристы. После этого пострадавших доставили в больницы.

По данным журналистов, на борту были граждане Украины, проживающие в Польше. Наиболее тяжело пострадавшую женщину с повреждением позвоночника доставили в больницу в Гижицком. Ее 17-летнюю дочь, также с поврежденным позвоночником, вертолетом польской медицинской авиационной спасательной службы доставили в Ольштын. Пилота доставили в больницу в Гижицком для обследования.

Других людей, по данным издания, на борту вертолета не было.

Спасатели обнаружили обломки летательного аппарата на глубине 13 метров и осмотрели их.

Также в результате аварии начался разлив топлива в озеро. По словам представителя Ольштынской пожарной части Рафала Мельника, утечка не является опасной, так как топливо испаряется.

Напомним, ранее в этом месяце в Польше произошла дорожная авария, в результате которой пострадали четверо украинцев. Среди них один несовершеннолетний.

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