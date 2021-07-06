Верховная Рада приняла постановление о направлении депутатского запроса нардепа фракции "Голос" Галины Васильченко президенту Украины Владимиру Зеленскому. В документе идет речь о переименовании названий судебных органов "путем изъятия названий коммунистической символики".

Об этом гласит информация, обнародованная на сайте парламента.

"В соответствии с пунктом 34 статьи 85 Конституции Украины и статьи 15 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" Верховная Рада Украины постановляет:

Направить Президенту Украины запрос народного депутата Украины Васильченко Г. И. о переименовании названий судебных органов путем изъятия названий коммунистической символики и наименования в соответствии с действующими названиями городов, районов в городах, районов, областей, предварительно поддержанный 274 народными депутатами Украины", - говорится в постановлении, которое 5 июля подписал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Направить Зеленскому запрос, как написала Васильченко в Фейсбуке, ее побудили названия судов, те носят еще с советских времен.

"Вот знали, например, что у нас до сих пор есть Ленинский районный суд Кировограда, Московский районный суд Харькова, Октябрьский районный суд Полтавы? И таких десятки!

... Только перестав возвращаться в советское прошлое, мы сможем двигаться в будущее. Именно поэтому я подала обращение к президенту с просьбой наконец, на 6 году действия закона, внести проект о переименовании (ликвидации/ образования) судов в соответствии с действующими названиями городов, районов, районов в городах населенных пунктов..." - написала она.

Ранее мы рассказывали, что Кабинет министров решил декоммунизировать пять парков и один заказник.

Также "Страна" писала о том, что в Киеве хотят переименовать улицу советского акына в честь Джорджа Флойда.