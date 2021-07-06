Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Ассоциация пляжного футбола запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира-2021, проведение которого запланировано в Москве с 21 по 29 августа. Об этом сообщает "Трибуна".

При этом сборная Украины стала одной из четырех команд Европы, получивших право на участие в чемпионате мира, после того как заняла второе место на европейском отборе к этому важному старту.

По данным издания, ранее вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и обозначал цель для команды от руководства ассоциаций - добыть путевку на чемпионат мира в России, за что команде были обещаны призовые.

В чемпионате мира примут участие 16 команд, жеребьевка финальной стадии должна состояться 8 июля в Цюрихе.

Напомним, в 2019 году сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать на отборочный турнир чемпионата мира в Москву.

Ранее "Страна" писала о том, что сборная Украины установила антирекорд чемпионата Европы по футболу.

Также мы сообщали, что в УАФ подвели итог выступлениям сборной Украины по футболу на четырех крупнейших турнирах.