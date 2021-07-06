В честь Дня Крещения Киевской Руси, который отмечают 28 июля, телеканал "Перший Незалежний" проведет трехдневный марафон, посвященный празднованию. Он начнется 26 и закончится 28 июля, в ходе марафона покажут крестный ход паломников и молебен на Владимирской горке в Киеве.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Сотни журналистов нашего канала в составе 50 съемочных групп в рамках трехдневного марафона осветят события, которые, как и тысячу лет назад, объединяют всю Украину и весь православный мир. От Луганска до Луцка и от Чернигова до Севастополя – в эти дни вся Украина и представители поместных церквей соберутся в твердыне украинского православия – Свято-Успенской Киево-Печерской лавре", - говорится в сообщении.

В первый день марафона, в понедельник, 26 июля в 21:00 журналисты телеканала вместе с паломниками из всех епархий УПЦ начнут путь к Владимирской горке.

Во вторник, 27 июля, с утра в прямом эфире телеканала будет идти трансляция того, как паломники УПЦ преодолевают путь длиной в сотни километров ради участия в соборной молитве в день Крещения Руси.

В 13:00 начнется трансляция молебна, который будет проходить в Киеве на Владимирской горке у памятника князю Владимиру Великому. Предстоятель Украинской православной церкви, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий будет возглавлять служение.

После молебна, когда верующие отправятся крестным ходом от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру, телеканал будет вести трансляцию оттуда.

"Кроме того, мы ожидаем включения от православных христиан, которые сейчас находятся на временно не подконтрольных Украине территориях. Очень важно, что Украинская православная церковь – это единственная украинская институция, которая до сегодняшнего дня продолжает свою деятельность по ту сторону КПВВ, объединяя украинский народ", - уточнили в сообщении.

Кроме того, в прямом эфире "Першого Незалежного" смогут присоединиться к празднованиям Дня Крещения Руси главы и представители поместных церквей.

В 17:00 в Успенском соборе Лавры начнется вечернее богослужение, которое возглавит митрополит Онуфрий в сослужении со священноначалием Украинской православной церкви и представителями Поместных церквей.

В это же время журналисты "Першого Незалежного" в рамках празднования Дня Крещения Руси проведут ток-шоу "Пульс".

В среду, 28 июля, в 08:30 на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры начнется Божественная литургия в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира.

После литургии управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью телеканалу расскажет об истории Дня Крещения Руси.

После этого, в 13:00 стартует Международный медиапроект "Люди", в котором ведущие телеканала с гостями студии будут обсуждать значение Дня Крещения Руси.

"Гостями марафона станут известные христиане разных стран: богослов и катехизатор Сергей Комаров, международный обозреватель Сева Новгородцев, писатель и журналист Василий Анисимов, руководители международной организации "День Крещения Руси", установившей современную традицию ежегодного празднования Дня Крещения Руси, рок-музыкант Олег Карамазов, предприниматель Алексей Омельяненко, продюсер Юрий Молчанов", - сказано в сообщении.

Помимо этого, 28 июля в эфире "Першого Незалежного" будет транслироваться концерт ко Дню Крещения Руси с участием групп "ДДТ", "Братья Карамазовы" и известных, знаковых людей современности.

С 17:00 до 18:00 будет показан авторский фильм Оксаны Марченко "Паломница. Слово о крещении".

С 18:00 до 21:00 журналисты проведут спецэфир "Итоги крестного хода", где вместе с гостями студии вспомнят, как в Украине проходили трехдневные празднования.

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